Anders Fannemel hoppet tappert rundt på krykkene mens lagkameratene pratet entusiastisk om forventningene til den nye sesongen.

På hopplandslagets pressetreff var Hornindal-utøveren en del av gjengen, men neste sesong går uten den tidligere verdensrekordholderen.

Et stygt fall i polske Wisla i sommer gjorde store skader på både korsbånd og menisk. I oktober måtte han gjennom en ny operasjon i menisken. Det satte ham ytterligere seks uker tilbake.

– Det har vært tøft å stå midt oppe i det. Jeg har prøvd å ta én dag om gangen og følge planen til de som hjelper meg med å følge meg opp, forteller Fannemel.

Da hopperen akkurat hadde kastet krykkene, måtte han igjen ta dem i bruk. For Fannemel er det uvant å være skadet, men nå må han sette nye, langsiktige mål.

Fakta: Anders Fannemel Født: 13. mai 1991 (28 år) Klubb: Hornindal IL Bosted: Lillehammer Meritter: To VM-gull i lagkonkurranse, fire individuelle verdenscupseiere, tredjeplass i Hoppuka 2016/2017, verdens lengste hopp i 2015 (251,5 meter).

Frykter karriereslutt

Fannemel kan etter planen begynne å hoppe på ski igjen neste sommer. Deretter mener han det kreves minst seks måneder for å komme tilbake i verdenstoppen.

– Jeg er en realist. Jeg må nok forvente at det blir en lang vei tilbake igjen. Selv om jeg kanskje blir 100 prosent i beinet igjen, vet jeg hvor mye som må til for å være på et høyt nivå. Jeg får se hvordan det funker, og om det funker, sier Fannemel.

– Tenker man det kan være slutten på karrieren når man får en så alvorlig skade?

– Ja, selvfølgelig. Det kan det fort bli, men jeg håper ikke det. Jeg merket med en gang at jeg savnet å være ute og konkurrere, og følelsen av nervøsitet og forventninger. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å få den følelsen igjen, sier Fannemel bestemt.

Han er godt kjent med følelsen av å lykkes i hoppbakken. Han har vunnet flere VM-gull med laget og har fire individuelle verdenscupseiere. I 2016–2017-sesongen ble han nummer tre i den svært gjeve Hoppuka.

For fire år siden satte Fannemel også verdensrekord med et hopp på 251,5 meter. Hoppet er senere slått av Robert Johansson (252) og Stefan Kraft (253,5).

Skal bli trener

I rehabiliteringsperioden holder han seg i hoppmiljøet. Fannemel har en drøm om å bli hopptrener etter karrieren som utøver. Veien mot det målet starter nå i vinter. Da skal han trener unge utøvere på Norges Toppidrettsgymnas (NTG) på Lillehammer.

– Det er perfekt. Da får jeg lære av dyktige trenere på NTG. Det blir veldig spennende å henge med dem og lære av dem. Det er forskjell på å være utøver og stå på siden for å gi tilbakemeldinger, sier han.

Fannemel har tatt trenerkurs tidligere. Nå får han verdifull praksiserfaring i tillegg.

Landslagssjefen: – Tungt

Det å ikke kunne være en del av verdenscuplaget i vinter, blir en tøff erfaring for Fannemel.

– Det er samholdet man savnet mest. Jeg har reist rundt med dem i mange år, sier han.

Landslagssjefen gleder seg derimot over at Fannemel blir med laget på ulike aktiviteter når han har mulighet. Under pressetreffet satt latteren løst på herrehoppbordet.

– Jeg er glad for at han er her. Det viser at han fortsatt ønsker å være en del av det, selv om han ikke får være med å hoppe, sier Alexander Stöckl, og legger til.

– Det er vanskelig å beskrive den følelsen man har som trener. Spesielt når du vet hvilke følelser utøveren sitter med innerste inne. Det er tungt, erkjenner landslagssjefen.