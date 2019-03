Sander Svendsen klar for Odd: – Dette var en mulighet jeg ikke kunne la gå forbi

Sander Svendsen skal spille for eliteserieklubben Odd denne vårsesongen. Det ble klart under en pressekonferanse på Skagerak Arena tirsdag.

Hammarby-spilleren har signert en låneavtale med skiensklubben som gjelder til sommeren.

– Vi har gjort en avtale fram til sommerpausen. Så får vi se derfra, sa daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, på pressekonferansen.

Molde-gutten gjorde det godt i den svenske hovedstadsklubben Hammarby etter at han ble solgt fra MFK sommeren 2017. Samme høst var han fast på laget i «Bajen» og scoret seks mål i Allsvenskan.

Tøff sesong

Fjorårssesongen ble definitivt tøffere. 21-åringen fikk bare starte fire seriekamper, og det ble stort sett bare innhopp for moldenseren. Han noterte seg ikke for én eneste scoring i Allsvenskan i 2018.

– Sesongen har kanskje vært den tøffeste jeg har hatt noen gang på seniornivå. Det har vært veldig lite spilletid og lite kontinuitet. Det har vært et veldig lærerikt år. Det er vel kanskje første gang jeg opplever denne delen av fotballen, sa Sander Svendsen til Rbnett i et intervju etter at den svenske sesongen var ferdig i november i fjor.

Da sa han samtidig at det var uaktuelt med en ny sesong med så lite spilletid. Nå returnerer han altså til Norge for å få mer spilletid og fart på fotballkarrieren igjen.

– Jeg fikk overtalt ham. Jeg prater jo folk i senk. Kommer han til Odd får han spille i en posisjon han er god i. Han kommer i utgangspunktet til å spille venstrekant hos oss. Sander har kvaliteter til å spille fri andre, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo som også sa at han ikke trodde det var mulig å få tak i en så god spiller som Sander Svendsen til Odd.

– Dette var en mulighet jeg ikke kunne la gå forbi. Det kjennes veldig bra å være på plass her, sa Sander Svendsen.