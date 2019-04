Sola med sin første seier for sesongen etter thriller mot Brattvåg

På en regntung bane på Sola stadion tok Sola imot Brattvåg til 3. serierunde i PostNord-ligaen. Solas nysignering Remi Johansen gjorde sin hjemmedebut i kampen som ble spilt under svært vanskelige spilleforhold.

Sola gikk respektløst til verks fra start, og forsøkte et skudd direkte fra avspark. Skuddet gikk dessverre for Sola noen meter over mål.

Brattvåg tok tak i kampen etter Solas skremmeskudd. Sunnmøringene var ikke redde for å holde i ballen, men slet med å komme til sjanser. Anført av tidligere Stabæk-spiller Emil Dahle var sunnmøringene klart best den første halve timen.

Et innlegg fra Jo Nymo Matland traff Håkon Leine inne i Solas sekstenmeter, og kraftspissen stanget Brattvåg i føringen 0–1 etter snaut 27 minutt. Sola forsøkte å svare, men en sjanse fra Sebulonsen ble ikke omsatt i mål. Brattvåg tok med seg ledelsen til pause.

Tordentale i pausen

Sola fremsto som et helt annet lag i andre omgang. Anført av aggressive angrepsspillere satte de Brattvåg helt ut av rytmen. Et stolpetreff fra Sebastian Sebulonsen etter 50. minutter var bare et forvarsel av hva Brattvåg-spillerne hadde i vente.

Etter 60 minutter fikk Sola tildelt en corner som Michal Bekke traff hodet til Sander Grelland med, og lagene var like langt til 1–1.

Drøyt ti minutter senere var Sola frempå igjen med innbytter Markus Svela. Svela fikk svingt inn et innlegg, som Jonatan Braut Brunes fikk plukket opp returen på. Fra ti meter gjorde jærbuen ingen feil og hamret Sola i føringen til 2–1.

Til tross for en voldsom sluttspurt fra Brattvåg sto Sola imot og vant 2-1, til stor glede for Sola-trener Øystein Elvestad.

– Vi fremstår som et helt annet lag i andre omgang. Responsen spillerne gir etter å ha fått huden full i pausen er fantastisk. Dette er en ekstremt deilig, og ikke minst, viktig seier, sier Øystein Elvestad.

Fakta: Sola – Brattvåg 0–1 (2–1) 2. divisjon Sola stadion Mål: 0–1 Håkon Leine (27), 1–1 Sander Grelland (60), 2–1 Jonatan Brunes (74) Dommer: Alexander Vermundsen, Kopervik IL. Solas lag (4-4-2): Lars Sveingard – Alexander Idland, Kristian Novak, Sander Grelland, Michael Bekke – Håvard Meinseth, Mathias Myhre Madsen, Remi Johansen, Ronnel Mathiassen – Johannes Hinna, Sebastian Sebulonsen.

Hadde til gode å vinne

Sola, som hadde til gode å vinne denne sesongen, fikk sin første seier etter å ha spilt 2–2 mot Kvik Halden og tapt 0–1 mot Bryne.

– Jeg synes vi vinner fortjent. Vi kunne ligget under med mer tidlig i omgangen, men kjemper oss inn i kampen. Totalt sett er seieren fullt fortjent, sier Elvestad.

Seieren satt langt inne for Sola som havnet under tidlig. Akkurat det smaker ekstra godt for Sola-treneren.

– I første omgang så gjemmer spillerne seg bort. Det er ingen som går ned i kjelleren, det er ingen som tar ansvar. Det koster å vinne fotballkamper, og det viser vi i andre omgang og tar med oss tre deilige poeng, avslutter Elvestad.