Ranheim slet seg videre i cupen mot Kolstad

Kolstad – Ranheim 1–3

KOLSTAD IDRETTSPARK: Det ble en heseblesende førsteomgang med tre mål, og det var lenge veldig åpent hvilken vei pendelen skulle svinge. Til slutt viste gjestene at de var det beste laget, og helt i sluttminuttene fikk de satt det betryggende tredje målet.

Kolstad best fra start

Starten av kampen var preget av en del rotete pasningsspill fra begge lag. Både gjestene og Kolstad slo mye langt og høyt, uten å komme til noen sjanser.

Det var likevel hjemmelaget som fikk kampens første skudd. Prince Kalas forsøk fra rundt 25 meter var hardt nok til at sisteskanse Magnus Lenes måtte bevege seg, men keeperen kunne se ballen stryke et par meter utenfor stolpen.

Det lå tidlig i kampen an til å bli en stillingskrig. Eliteserielaget misset oftere med pasningene enn hjemmelaget, og var flere ganger nære å havne i skikkelig trøbbel. Med kvarteret passert, havnet de faktisk i skikkelig trøbbel også.

Nevnte Kala vendte inn fra sin høyre kantposisjon og fyrte atter en gang av et skudd. Selve skuddet ble ikke så bra, men ballen endte rett i føttene på hjemmelagets Erik Rotlid. Skuddet fra to-tre meter ble dog for dårlig, og endte rett på keeper Lenes. Det skulle vise seg å bli en forsmak på hva som kom like etter.

Heseblesende minutter

Kolstad vant igjen ballen rundt midtbanestreken og kontret kontant mot bortelaget. Rotlid spilte opp Kala med en frekk hælflikk. Sistnevnte avanserte ned høyresiden og slo ballen tilbake til Rotlid, som vendte av gjestenes Magnus Blakstad og plasserte ballen kontant ned i Lenes’ venstre hjørne. Underdogen var dermed i føringen.

Men ikke mange minutter senere, skulle også gjestene vise hva de var gode for. Etter litt rot rundt Kolstads 16-meter, fikk Olaus Skarsem vendt opp og sendt av gårde en skikkelig suser. Vertenes sisteskanse Robin Onarheim fikk en hånd på ballen, men måtte likevel se den fyke inn i nettmaskene bak ham. Stillingen var dermed uavgjort halvveis ut i første omgang.

Gjestene i føringen

Selv om Ranheim slo tilbake etter den skuffende starten, tok de på ingen måte føring i kampen. Vertene var respektløse selv om de møtte antatt bedre spillere. Begge lag kom til flere sjanser, og det var helt åpent hvilken retning pendelen skulle svinge.

Så smalt det igjen. Magnus Stamnestrø skjøt fra distanse, og ballen gikk i armen på Kolstad-forsvarer Brage Hauglann Talgø. Dommer Robert Eggen pekte på straffemerket. Kaptein for kvelden, Daniel Kvande trappet opp til ellevemetersmerket, og straffen ble trygt plassert ned i venstre hjørne. Ranheim i ledelsen, selv om de til nå i kampen hadde færrest skudd på mål.

I tiden etter la hjemmelaget seg mer kompakt defensivt. Men fortsatt kom de til flere skumle skuddsjanser, ofte etter balltap fra gjestene på egen halvdel. Etter de første 45 minuttene, var det vertene som hadde imponert mest.

To kjappe sjanser

Andre omgang startet ganske likt den første, med stillingskrig ute på kunstgresset. Ranheim hadde derimot, i likhet med siste kvarter av førsteomgang, ballen mest og tok mer styring over banespillet. Men pasningene ble ofte for upresise på den siste tredjedelen til at de kom til noen store sjanser helt i starten av omgangen.

Likevel var det gjestene som fikk første store sjansen i de siste 45 minuttene. Sondre Sørløkk avanserte nedover høyre side og fikk lagt et fint innlegg. Ballen havnet rett på panna til Ivar Sollie Rønning, men spissen klarte ikke å styre ballen på mål.

Ikke lenge etter kom Erlend Sørhøy til et godt innlegg fra venstre kant. Atter en gang endte innlegget på panna til Rønning, men heller ikke denne gangen klarte han å styre ballen på mål.

Tre kort på rappen

Etter bortelagets sjanser, tok de tilnærmet full kontroll i kampen. Samtidig slet de med å ekspedere ballinnehavet i reelle målsjanser. Kolstad yppet seg frempå ved noen anledninger, men også de slet med effektiviteten.

Litt over halvveis ut i omgangen, kom også kampens første gule kort. Ranheim hadde skaffet seg et hjørnespark, men hjemmelaget fikk klarert. Prince Kala og Olaus Skarsem gikk i duell i håp om å vinne ballen, og sistnevnte sendte foten rett i ansiktet på Kala. Dermed fikk Skarsem kampens første kort, i en kamp som til dette tidspunktet hadde vært uten de store kontroversene og stygge duellene. I tiden etter det første gule kortet, kom det derimot to på rappen – ett til både Kala og Sindre Veltun.

Mål i sluttminuttene

Mot slutten begynte kampen å bli mer intens. Det var flere dueller, og Kolstad var oftere på gjestenes halvdel enn i første omgang. Samtidig svarte Ranheim på det økte spenningen. Med under ti minutter igjen av kampen, fikk gjestenes Sondre Sørløkk sendt av gårde et knallskudd. Men Ranheim-spilleren hadde uflaks, og ballen gikk stolpe-ut.

I tiden etter var det Ranheim som styrte det meste. De kom til flere sjanser, og til slutt fikk også det betryggende tredje målet. Ivar Sollie Rønning mottok ballen innenfor Kolstads 16-meter, og satte ballen kontant i mål etter en retur fra eget skudd. Det var også noe av det siste som skjedde, og Ranheim avanserte dermed til cupens 2. runde.