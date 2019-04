Premier League-manager: – Håper vi ikke får juling av Liverpool

Warnocks lag får en tøff innspurt der målet er å unngå nedrykk fra den engelske toppdivisjonen. Da passer det ikke veldig godt at Cardiff møter Jürgen Klopps høytflygende og gulljagende Liverpool-mannskap til den første av fire gjenstående kamper.

– Jeg synes dette Liverpool-laget, sammen med Manchester City, er milevis foran for øyeblikket. Det er et av de beste lagene i verden, sier Warnock foran hjemmekampen.

– Vi må bare takle det så godt vi kan. De har vist denne sesongen at de slår hvem som helst på en god dag. Jeg håper bare vi ikke får skikkelig juling. Jeg ønsker at vi leverer en god prestasjon, og det er det vi har jobbet med denne uken, fortsetter managerveteranen.

Andrew Matthews / PA via AP / NTB scanpix

Svak mot de beste

Cardiff fikk et realt løft av borteseieren over Brighton tidligere i uken. Den gjør håpet om å overleve i Premier League langt mer realistisk.

Så er det kanskje ikke mot Liverpool laget bør forvente å ta tre poeng. Den siste kampen, borte mot Manchester United, blir også svært tøff, så kampene derimellom, mot Fulham (b) og Crystal Palace (h) blir trolig avgjørende for Warnocks menn.

– Vi har ikke vært i nærheten av poeng mot topp seks-lagene ennå, sier Warnock, som et øyeblikk glemmer Chelsea-kampen i mars der Cardiff ledet til det gjensto sju minutter, men tapte 1-2.

Han fastslår likevel at lagets tro på overlevelse er til stede.

– Jeg tror troen har vært der hele tiden. Etter at ting har gått imot oss som de har gjort de siste ukene, var det en god og positiv respons fra guttene (mot Brighton). Vi spilte veldig bra den kvelden, sier han.

Klopp vil holde på ballen

Liverpool-manager Klopp mener Warnock har all grunn til å tro på fornyet kontrakt. Han tror heller ikke at Cardiff blir noen kasteball søndag ettermiddag.

– Om Cardiff hadde tapt mot Brighton, ville det nesten ha vært over. Men nå starter de på nytt igjen. De tror på sin sjanse, og jeg ville gjort det samme. Vi må vise at vi er klare for en annerledes og vanskelig kamp, sier Klopp og kommer med følgende forhåndsanalyse av kampen:

– Vi vil trolig ha ballen litt mer, og det må vi utnytte. Vi må være forsiktige med å slippe til kontringer, og enhver dødball vil være en målsjanse for Cardiff.