Haalands overgang til tysk klubb kan være godt nytt for Oljefondet

Aksjehopp for Borussia Dortmund etter at den 19-årige jærbuen signerte for klubben. Det kan også være godt nytt for Oljefondet.

Erling Braut Haalands overgang til Borussia Dortmund påvirker aksjekursen. Foto: JASON CAIRNDUFF/NTB scanpix

Bryne-gutten Erling Braut Haaland har vært koblet til det meste av europeiske storklubber i høst, etter en utrolig rekke scoringer i Champions League for Red Bull Salzburg.

Til slutt falt valget på Bundesligaklubben Borussia Dortmund. Haaland slutter seg til klubben i januar.

– Jeg har snakket mye med klubben, spesielt med Hans-Joachim Watzke (administrerende direktør), Michael Zorc (sportsdirektør) og trener Lucien Favre. Jeg fikk en god følelse fra start om at jeg ønsket å spille her i den fantastiske Dortmund-atmosfæren foran mer enn 80.000 tilskuere, sier Haaland til Dortmunds nettsted.

Oljefondet med Dortmund-aksjer

Overgangen på 200 millioner kroner gir ikke bare penger i kassen til selgende klubb Salzburg og Haalands to tidligere klubber Molde og Bryne. Også det norske Oljefondet ble mer verdt etter at nordmannens signatur var på plass.

Det skriver Børsen.no.

Grunnen er at Oljefondet ved utgangen av 2018 eide 1,04 prosent av den tyske klubben, om lag 75 millioner kroner. Det er ikke klart hva eierandelen er i dag.

Etter at overgangen ble bekreftet, hadde aksjen i Borussia Dortmund på et tidspunktet steget med 3,19 prosent. Med samme eierpost som i fjor, betyr det en verdiøkning på over 2 millioner kroner for Oljefondet.

Ti tusen milliarder

Børsen.no skriver videre at det ikke trenger å være Haalands overgang som er årsaken til at aksjeposten øker, men at store overganger tradisjonelt fører til store bevegelser i aksjemarkedet.

PS: Oljefondet hadde klokken 18.37 mandag kveld en verdi på om lag 10.067.000.000, eller småpene ti tusen og sekstisju milliarder kroner.

Her kan du selv følge med på verdiendringen.

