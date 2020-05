Magnus Carlsen samler sjakkprofiler til ny «superturnering»

Magnus Carlsen samler et utvalg sjakkprofiler til fire nettbaserte superturneringer med en påfølgende finale med millionpremie i potten.

Magnus Carlsen er klar med ny turnering. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Magnus Carlsen samler sjakkprofiler til fire nettbaserte superturneringer med en påfølgende finale. Premiepotten har sjakken angivelig ikke sett maken til.

Den norske verdensmesteren gjorde nylig suksess med nyvinningen Magnus Carlsen Invitational. Den turneringen vant han til slutt selv og stakk av med førstepremien på 734.000 kroner.

Nå er den 29-årige sjakkstjernen fra Lommedalen klar med et splitter nytt konsept. Også det er nettbasert.

Onsdag opplyser Carlsen-leiren at planene for The Magnus Carlsen Tour skal presenteres på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

Varslet flere turneringer

Nyvinningen omtales som «fire nye superturneringer på nett som kulminerer i finale i august og med en samlet premiepott sjakken ikke har sett maken til».

Magnus Carlsen Invitational hadde en samlet premiepott på totalt 2,55 millioner kroner. Samtlige deltakere var på forhånd sikret minst 153.000 kroner. Deretter ble beløpet plusset på ut fra plassering.

Umiddelbart etter finaleseieren over Hikaru Nakamura varslet Carlsen at han hadde planer om nye lignende turneringskonsepter.

– Jeg kan ikke avsløre mer ennå, men det blir flere slike turneringer. For alle som har lyst til å følge med, er ikke dette slutten på noen som helst måte, men heller starten på noe som blir veldig gøy framover, sa verdensmesteren til TV 2.

Minneturnering neste

I alt åtte spillere fikk innpass i Magnus Carlsen Invitational, og det ble spilt over sju innledende runder med påfølgende semifinaler og finale. Hvor lang deltakerlisten blir i The Magnus Carlsen Tour og formatet for turneringen er foreløpig ikke kjent. Ei heller størrelsen på premiepotten.

Klart er det derimot at Magnus Carlsen allerede denne uken er tilbake i konkurranse. Fra 15. til 17. mai deltar han i turneringen The Steinitz Memorial, til minne om den første verdensmesteren i sjakk Wilhelm Steinitz.

Det skal spilles hurtigsjakk, og alle deltakerne skal møte hverandre to ganger. Onsdag ble det klart at Carlsen møter russiske Peter Svidler i første runde.

