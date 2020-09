Frykter konsekvenser hvis breddefotballen får grønt lys: – Kan bli tilfeldighetenes spill

Denne uka kommer svaret på om det blir spilt kamper i breddefotballen. Trenerne i Agder har blandede følelser rundt en mulig forkortet sesong.

Donn-trener Rolf Martin Skonhoft (t.v.) og Vigør-trener Kjetil Ruthford Pedersen mener det viktigste er å komme i gang med kontakttrening igjen. Dette bildet er fra da de var trenere sammen i Donn i 2014. Foto: Håvard Karlsen

AGDER: – Det pleier å være 14 dagers intervaller mellom hver føring fra myndighetene. Derfor kommer et nytt svar angående breddefotballen denne uken. Får vi ikke noen konkret dato for en sesongstart denne gang heller, så blir det ikke noe, sier Kari Lindevik, leder i Divisjonsforeningen.

Om breddefotballen skulle få grønt lys for sesongstart 3. oktober, er det foreslått at skal det spilles avdelinger á sju lag der vinnerne møtes i en kvalifisering om opprykk. Om lag skal rykke ned er ennå ikke bestemt. Nå håper Lindevik at myndighetene gir breddefotballen en etterlengtet start.

Kari Lindevik, leder i Divisjonsforeningen, håper på seriestart for breddefotballen 3. oktober. Foto: Divisjonsforeningen.no

– Smitten har vært tilnærmet null i fotballen, og klubbene har vært flinke til å ta restriksjonene på alvor. Nå er det breddefotballens tur til å komme i gang. Om det ikke blir seriespill, så må det i alle fall åpnes opp for kontakttrening, sier Lindevik.

– Opprykk, ingen nedrykk

Om serien skal komme i gang, er det delte meninger blant Agder-trenerne. Det de er enige om, er å komme i gang med kontakttreninger igjen – noe de ikke har kunnet gjøre siden 12. mars.

– Vi krysser fingrene for noe positivt. Guttene har selvfølgelig lyst til å spille kamper, men det er mye viktigere at vi kan komme i gang med normale treninger igjen. På den måten kan vi begynne å forberede oss til neste sesong, sier Vigør-trener Kjetil Ruthford Pedersen.

MK-trener Per Gunnar Laudal. Foto: Mandalskameratene

Per Gunnar Laudal, trener i Mandalskameratene, mener det vil urettferdig med nedrykk i det formatet som er foreslått.

– I en normal serie vil man ha 26 kamper, og da får lagene en tabellplassering man har gjort seg fortjent til. Med seks kamper handler det om å ha flaks. Det vil være en fin gest fra NFF (Norges Fotballforbund) om det legges til rette for en serie der vi kun spiller om opprykk. Å kunne rykke ned etter seks kamper, det er ren bingo, sier MK-treneren, og legger til:

– Med kun opprykk kan lagene selv velge hvem som vil satse på å gå opp, eller om de vil bruke det som «treningskamper» for å forberede seg til neste sesong. Hvis forbundet ender på et format med nedrykk, da er det bedre å avlyse sesongen.

– Tilfeldighetenes spill

Donn-trener Rolf-Martin Skonhoft har liten tro på at breddefotballen får grønt lys fra myndighetene. Han forholder seg rolig uansett hvilken avgjørelse som blir tatt.

– Vi får ikke spilt mer fotball om vi hyler. Vi håper selvfølgelig å få spille, men jeg tror ikke det skjer nå, sier Skonhoft.

Han deler Laudals meninger om at eventuell serie ikke bør inneholde nedrykk.

– Vi vil heller ha 26 kamper på å fortjene vår plassering. Blir det seriespill i år, vil det være seks cupfinaler. Man kan være heldige og uheldige med tanke på hvilke bortekamper man får. Vi kan ende opp med tre lange borteturer, mens Vindbjart kan få tre bortekamper i Agder. Det vil være tilfeldighetenes spill, sier Donn-treneren.