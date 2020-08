Ingve Bøe: Dette må Viking gjøre for å slå Molde

BLOGG: Kan ikke bare noen smelle på litt ekstra når anledningen byr seg? skriver Ingve Bøe.

Viking-guttene har trent en god uke etter en fortjent seier på Marienlyst. Sjansemessig skulle de, da gråkledde, ha ledet klart til pause. Fort kunne Strømsgodset ha puttet et par ganger etter hvilen, før noen herlige kontringer resulterte i full pott og foreløpig trygg grunn.

Det ble heller ikke feil at alle Viking skal ha bak seg på tabellen gikk på smeller. Snarere svært gledelig.

Når forventningene er sånn passe, er det på sin plass å slå tilbake. Når det virkelig begynner å brenne er det rimelig greit at marginene endelig blir blå. Når du kommer tilbake fra et gigalangt skadeavbrekk, ispedd noen rustne prestasjoner, er det greit å endelig vise kjent styrke. Heia kjempen Axel Andresson. Sterkt stopperspill av samme kvalitet som i høsten 2018, gledet stort. Frykten for at soliditeten var borte i skadetåken er nå glemt. Nå er vår islending klar. La det smelle mot Molde.

Jeg sendte en melding til Zymer Bytyqi da seieren mot FKH var i boks i midten av juli: «Sånn Zymer, akkurat sånn» (etter hans andre gode kamp på rad. Han svarte ikke, bare myste lett på kommentaren). Jeg vet han egentlig driter i hva bloggeren mener, men stabiliteten har vedvart etter dette. Zymer utfordrer nå slik han skal konstant. Ingen nøling, og alle unødvendige tenkepauser er et tilbakelagt stadium. Det er bare å kjøre på framover, noe som har vært nøkkelen til den beste perioden i hans karriere etter min mening.

Manger reagerte på et en solid Joe Bell måtte slite benken fra start mot Strømsgodset. Problemet Bjarne Berntsen har er at Bell, sammen med Kristoffer Løkberg, er absolutt best som anker på midten. Der kan kun en av dem spille må vite. Sistnevnte har aldri helt funnet sin rolle som indreløper og har derfor ikke vært like stabil som i 2019. Viktigheten av å ha Kristoffer Løkberg på laget høres konstant. Ingen andre har evnen til å piske til innsats som ham. Kan bare pasningskvaliteten oppjusteres, og dueller trøs igjennom som før, må Løkberg være den som balanserer det defensive trykket.

Forsvaret klarte seg samlet greit mot Strømsgodset sammen med vår målvakt. Mot Molde gjelder det å demme skikkelig opp på flankene. Der dobler laget fra Rosenes by ofte og derfor må samarbeidet defensivt på sidene være av høyeste klasse. Jeg håper at Rolf Arne Vikstøl bekler venstre back. Så får Adrian Pereira eventuelt flyttes framover og Yann-Erik de Lanlay får hvile på sidelinjen. Kampen sist viste at det er for tidlig å være i førsteelleveren for flankespilleren. Et sprekt innhopp er selvfølgelig ønsket og på sin plass.

Det må være kjempedeilig å møte en klar medaljekandidat i denne serierunden. Kampen få tror Viking vinner, bør trigge til ekstra innsats. Mantraet er som alltid: Vinn dine egne dueller flest ganger! Jeg har bedt Viking ta ut en brukbar midtbaneelegant i forkant av de siste møtene lagene imellom. Dette har ikke lykkes og derfor navngis ikke karen denne gangen. Kan ikke bare noen smelle på litt ekstra når anledningen byr seg der?

Hordene stille med 200 kampklare røster og vil gjøre sitt for at den 12. mann vipper resultatet rett vei. Jeg tror på poeng. Jeg tror på seier om Viking våger.

Lenge leve kynismen og beinharde taklinger ispedd dødelige kontringer. Ærgjerrighet og en stor dose faenskap vinner fotballkamper. Lykke til.

Lykke til alle.