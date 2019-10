FROGNER: Det lille galleriet på Oslo vest er ikke på mange kvadratmeter, men bildene på veggene er mektige for dem som sto Skofterud nær.

– Vibeke hadde vært veldig stolt, sier Marit Bjørgen.

Flere av bildene til den avdøde langrennsløperen er nå på utstilling. Der får publikum bli med på en reise fra de italienske fjellene i Seiser Alm og Livigno til marka i Oslo.

Bjørgen minner venninnen som en det aldri var kjedelig å være rundt. Skofterud hadde en helt unik evne til å få andre til å ha det bra.

– Vibeke hadde satt utrolig stor pris på dette. Jeg synes jeg ser det for meg om hun hadde fått sett resultatet, forteller Bjørgen.

Fakta: Vibeke Skofterud Født: 20. april 1980, Askim. Død: 29. juli 2018 (38 år) Idrett: Langrenn. Meritter: Tok OL- og VM-gull i stafett. Vant og satte ny rekord i kvinneklassen i Vasaloppet i 2012.

Morten Uglum

Delte bilder med venninnene

Bildene som henger på veggene i galleriet, følger årstidene fra vår og sommer, til høst og vinter.

Skofteruds lidenskap for fotografi, var noe lagvenninnene la godt merke til på landslagssamlingene.

– Da vi var ute på løpetur, kunne Vibeke plutselig bli borte. «Hvor ble hun av?» lurte vi andre på. Så kunne hun dukke opp med nye bilder på telefonen. Hun levde her og nå, i nuet, forteller Bjørgen.

39-åringen trekker frem bildene tatt i italienske Seiser Alm som ekstra spesielle. Der var venninnene sammen på landslagssamlinger i 15 år. Det vekker gode minner for trønderen.

– Hun så detaljer som vi ikke så. Jeg har jo vært på de samme turene, men jeg har ikke sånne bilder hjemme, sier Bjørgen og smiler.

Etter treningsoppholdene måtte Skofterud ofte dele blinkskuddene fra turen med resten av laget, slik at de også hadde noe å vise familien da de kom hjem igjen.

Fakta: Utstillingen «Øyeblikket» Åpent fra 12. oktober til 26. oktober. Står utstilt i Frognerveien 48B i Oslo. Kristin Westbye og Xia Hua står bak utstillingen. Navnet «Øyeblikket» kommer fra Skofteruds evne til å fange øyeblikksbilder. Overskuddet fra salget går til Vibekes Minnefond.

– Du skulle vært her

Skofterud hadde alltid mobilen lett tilgjengelig – hvor enn hun var. Alle bildene på utstillingen er tatt gjennom telefonen til humørsprederen.

Store deler av året var Skofterud på landslagssamlinger, men hjemme på Askim var moren Kristin Westbye alltid bare en telefonsamtale unna.

– Hun ringte veldig ofte hjem da hun var ute på tur og fortalte hvor fint det var, forteller Westbye.

Det er spesielt ett bilde som vekker ekstra gode minner. Blinkskuddet er tatt under en kveldstur i skogen, der snøen hviler over grantrærne. Det eneste som lyser opp skiløypen er stjernene og hodelykten til Skofterud.

– Da husker jeg hun sa: «Å, mamma. Du skulle vært her». Jeg var med på mange turer gjennom telefonen. Hun var så flink til å fortelle akkurat hvordan det var, forteller hun.

Morten Uglum

Skulle ha en utstilling sammen

Westbye maler og driver selv et galleri i Askim. Interessen for fotografi er noe Skofterud «bare hadde i seg», forteller moren. De hadde alltid et ønske om å åpne en utstilling sammen.

Etter datterens tragiske dødsfall, ønsket moren å fullføre prosjektet de hadde startet. På Skofteruds datamaskin lå flere tusen bilder fra ulike turer og reiser.

– Vi hadde begynt å titte litt på bilder, men vi rakk ikke å gjøre det til en utstilling, forteller hun.

Skofteruds mor samarbeidet derfor med kunstneren Xia Hua. Slik ble utstillingen «Øyeblikket» en realitet.

– Det er øyeblikksbilder. Hun sto ikke og studerte, hun bare tok bildene der og da. Derfor heter utstillingen nettopp dét, sier Westbye.

Alle bildene er til salgs for publikum, der hele overskuddet går til Vibekes Minnefond. Fondet har satt sitt fokus på fysisk og psykisk helse.

Morten Uglum

Over ett år siden dødsfallet

I juli i år var det ett år siden langrennsprofilen omkom i en ulykke. Hun ble bare 38 år og mistet livet da hun kjørte en vannscooter.

Bjørgen tok et hjerteskjærende farvel med venninnen i Eidsberg kirke. Da holdt venninnen et følelsesladd minneord om Skofterud

– Hun ble revet bort fra oss altfor tidlig, men var det noen som levde livet fullt ut, så var det Vibeke, sa Bjørgen i begravelsen.

Når hun ser bildene på galleriet i Oslo, vekker det gode minner om venninnen.

– Det er godt og veldig flott å se, forteller hun.