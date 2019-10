Det bekrefter LSK på sine hjemmesider onsdag.

Kippe har vært på banen i 15 av LSKs seriekamper denne sesongen.

Kippe har tatt trenerutdanning parallelt med spillerkarrien, og han skal nå bli toppspillerutvikler i LSK fra og med neste sesong.

– Vi har gått noen runder, og landet på at det er et bra tidspunkt på å trappe ned som spiller. Jeg ser veldig fram til å gå inn i en ny rolle i Lillestrøm. Samtidig er det litt vemodig å legge skoene på hylla, men den dagen måtte komme, sier Kippe til LSKs nettsted.

Kippe får et spesielt ansvar for å følge opp de mest lovende juniorspillerne.

– Vi er veldig glade for at Frode fortsetter i Lillestrøm. Han har en helt unik erfaring gjennom en uvirkelig lang karriere her, og han vet hva som skal til for at en ung spiller skal klare å ta steget opp på et A-lag. Han vil bli en helt sentral aktør for å forsterke broen mellom juniorlaget og A-laget, sier sportssjef Simon Mesfin til lsk.no.

Forsvarsspilleren er den eldste som har spilt A-lagsfotball for LSK i en alder av 41 år 276 dager.

Kippe kom til Lillestrøm i 1997 og har spilt 440 kamper for klubben. Kippe ble kjøpt av Liverpool i 1998, men han fikk bare to ligacupkamper der. Han var også utlånt til Stoke i to perioder.

Kippe kom tilbake til norsk fotball fra og med 2002-sesongen. Han fikk åtte A-landskamper for Norge.