DOHA/BERGEN: Far og trener Gjert hadde problemer med å døyve skuffelsen da han møtte NRK og TV 2 rett etter VM-finalen på 1500 meter søndag kveld.

– Jeg vil helst ikke kommentere for mye rundt det, men alle kan se at noe er spinn hakkende galt. Han blir slått av folk som aldri har vært i nærheten av noe tilsvarende, sa han etter at Jakob Ingebrigtsen hadde blitt nummer fire.

På direkte spørsmål om han siktet til sølvvinner Taoufik Makhloufi (31) fra Algerie, som har gjort comeback etter to år, ønsket ikke Gjert Ingebrigtsen å svare.

– Nei, jeg vil helst ikke si for mye.

Lise Åserud

Avkreftet dopingmistanker

Han hadde summet seg da han møtte resten av norsk presse litt senere.

– Det var nøyaktig den rekkefølgen jeg fryktet det ville bli, sier han om medaljevinnerne og avviser blankt å ha antydet doping.

Gullet gikk til kenyanske Timothy Cheruiyot på 3.29,26. Så raskt har ingen andre enn han løpt i år.

– Cheruiyot fortjente den gullmedaljen, han har vært absolutt best hele sesongen. Jeg synes Jakob fortjente en medalje, sa far Ingebrigtsen til NRK og TV 2 etter løpet.

Makhloufi tok sølv på 3.31,38 og polakken Marcin Lewandowski ble bronsevinner på 3.31,46. Ingebrigtsen løp på 3.31,70. Makhloufi løp sitt raskeste løp for sesongen, mens Lewandowski satte ny polsk rekord.

Nordstad Moen tatt igjen med en runde: – Ble tøffere enn jeg hadde regnet med

– Verden er urettferdig

19-åringen fra Sandnes var fryktelig skuffet etter at medaljen glapp, men faren mener det ikke handlet om prestasjonen han leverte.

– Verden er urettferdig. Verden er fryktelig urettferdig, og man må ta opp kampen mot alle de elementene, samme hvor de kommer fra, sier Gjert Ingebrigtsen til et samlet norsk pressekorps.

– Sier du at noen her har jukset?

– Nei da, jeg sier at Jakob er skuffet, og det må han ha lov til å være. Jeg tror ikke han er skuffet for eget resultat, han er veldig fornøyd med eget resultat. Til å være på 1500 meter i et VM, er det en ekstremt god tid.

– Jeg kan aldri se for meg at han er skuffet over egen prestasjon, men det kan være andre ting han er skuffet over, sier far Ingebrigtsen videre.

Til VG går han enda lenger i å avvise at han mente noen har hatt urent mel i posen.

– Jeg har ikke sagt et ord om at det må være noe galt, sier Ingebrigtsen til avisen.

(100 % Sport/ NTB)