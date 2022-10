Kopervik/Avaldsnes AT seiret i målfest

Kopervik/Avaldsnes AT vant 4-2 over Sandnes Ulf på hjemmebane i 3. divisjon, Rogaland i fotball søndag. Sandnes Ulf har tapt to strake kamper.

