Tror Haaland kan nå 60 mål etter nytt hat-trick: – Det er galskap

(Manchester City – Burnley 6–0) Erling Braut Haaland herjer videre. Lørdag setter han inn et nytt hat-trick. 22-åringen har ni mål på åtte dager og scorer nå i snitt ett mål i kvarteret.

– Jeg er veldig glad, sier han i et intervju vist på Viaplay.

Det bøttet ned som på en dårlig vinterdag på Bryne i Manchester. Haaland trivdes som fisken i vannet. Jærbuen bøttet inn sitt 40., 41. og 42. mål for sesongen og de tre aller første i FA-cupen.

Haaland påstår at han ikke noen målsetting om antall scoringer denne sesongen.

– Jeg er spiss og elsker å score mål, men fokuset er ikke å score målene. Det er å komme til sjanser og da er muligheten god for å score, hevder han.

Tidenes Premier League-toppscorer Alan Shearer (260 mål) ser derimot på mulige tall for nordmannen.

– Han er fantastisk, og dette laget må være en drøm med alle sjansene de skaper. Han kan få 50 mål, kanskje også 60. Det er galskap, sier den tidligere Blackburn- og Newcastle-spissen til BBC.

Rekorden for en spiller tilhørende en Premier League-klubb er 44. Både Ruud van Nistelrooy (Manchester United) og Mohamed Salah (Liverpool) nådde den milepælen i hver sin sesong.

Etter Burnley-hat-tricket har Haaland i snitt scoret 1,13 mål pr. kamp denne sesongen (42 mål på 37 kamper). Manchester City kan maksimalt får 18 kamper til denne sesongen om de går hele veien i både Champions League og FA-cupen.

Følger 22-åringen sitt eget fabelaktige snitt, det peker mot potensielt 20 scoringer til. Da ender han i tilfelle på 62 mål denne sesongen og overgår isåfall Shearers spådom. «Verdensrekorden» tilhører Lionel Messi og er på 73.

– Denne fyren vil ha et problem i fremtiden. I alle kamper vil han ventes å score tre eller fire mål, og det kommer ikke til å skje, påpeker Manchester City-manager Pep Guardiola etter nordmannens sjette hat-trick for klubben.

Foran Norges EM-kvalifisering mot Spania kommende lørdag, viser spissen en helt fryktinngytende form: Ni mål på åtte dager. Ståle Solbakken er neppe misfornøyd med at Guardiola lot landslagsspissen hvile den siste halvtimen.

Grafikk: www.sofascore.com

– Åtte mål på fire dager. Jeg spilte 11 år og scoret 11 mål. Det er utrolig, sier City-manager Guardiola.

– Det har vært noen gode kamper. 7–0 og 6–0 har vært imponerende før landslagspausen, sier Haaland.

– Hvert mål betyr mye for meg og for laget. Å vinne 6–0 i dag er fantastisk mot et godt Burnley-lag, legger han til.

Haaland senket forrige lørdag Crystal Palace med et straffespark, scoret fem fantastiske mål mot RB Leipzig i Champions League tirsdag, før han sendte Manchester City til semifinalen i FA-cupen med tre nye perler.

Fra straffescoringen 12 minutter før slutt mot Crystal Palace har Erling Braut Haaland scoret ni mål på 137 minutters spill. Det vil si at fenomenet i snitt har scoret et mål i kvarteret.

Lederlaget i Championship – med City-legenden Vincent Kompany som manager – kom til Etihad med 18 kamper uten tap og en svært offensiv plan.

Den ble knust allerede etter en drøy halv time. I sentrum for 51.688 tilskuere i Manchester: Erling Braut Haaland. Han har nå scoret 30 mål på 19 hjemmekamper for sin nye klubb.

1–0: Erling Braut Haaland header et langt oppspill fra keeper Stefan Ortega tilbake til Julian Alvarez. Nordmannen stikker umiddelbart i bakrom. Gjennombruddspasningen til argentineren er timet og balansert. Haaland bruker et touch med venstre fot til å sette ballen forbi Burnleys utrusende cupkeeper Bailey Peacock-Farrell.

2–0: Phil Foden på tokt ute på venstrekanten. En god pasning inn til goalgetteren. Erling Braut Haaland setter kroppen i perfekt posisjon og bruker igjen en berøring med venstrefoten til å plassere ballen forbi Burnley-keeperen.

Han scoret to mål på bare ni touch på ballen før pause.

10 minutter etter pause kom en ny langball fra keeper Ortega. Haaland fintet seg inn fra høyre. Avslutningen fikk Burnleys målvakt så vidt avverget. Så kom hat tricket.

3–0: Phil Foden skyter stolpen og hele stadion stønner. Men der er Haaland igjen. Han setter inn returen som om det skulle vært en guttekamp i Brynehallen.

4–0: Burnley leder Championship med 13 poeng, men blir fullstendig utspilt av Manchester City. Julian Alvarez avslutter en ferdigscoret pasning fra Kevin De Bruyne.

Erling Braut Haaland jubler med hendene over hodet og blir byttet ut rett etterpå.

5–0: Haaland-innbytter Cole Palmer setter inn en retur fra keeper. En svært populær scoring. Palmer har vært i Manchester City siden han var åtte år.

6–0: Julian Alavarez putter sin andre kontant i Burnley-buret. Fantastisk assist fra Kevin De Bruyne igjen.

Manchester City tangerer rekorden for flest sesonger på rad med (minimum) semifinalespill i FA-cupen (5). Rekorden ble satt av Oxford University i 1877, og tangert av Manchester United i 1966 og av Arsenal i 2005.

– Nå er vi i den delen av sesongen vi skal være best. Selvsagt må vi alltid være gode, men nå må vi prestere i hver eneste kamp, sier Haaland i intervjuet etter kampen.

De tre siste kvartfinalene i FA-cupen spilles søndag: Sander Berges Sheffield United møter Blackburn kl. 13.00, Viasport 2. Så Brighton-Grimsby (kl. 15.15, Viasport 2) og Manchester United-Fulham (kl. 17.30, TV3+). Følg kampene på VG Live her.