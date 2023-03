Ødegaard om Haaland-duellen: – Snakker aldri om tabellen

(Arsenal – Crystal Palace 4–1) Arsenal feide over Crystal Palace og sikret seg en åtte poengs luke på tabelltopp. Bare en sprekk av historiske dimensjoner kan frata Martin Ødegaard og lagkameratene Premier League-tittelen.

Premier League-sesongen 2022/23 går mot en dramatisk avslutning, og sannsynligheten for at en nordmann står med trofeet i mai er stor.

Arsenal og kaptein Martin Ødegaard leder med åtte poeng, med én kamp mer spilt enn Manchester City og Erling Braut Haaland.

Manchester United har fortsatt en teoretisk mulighet til å vinne, men er 19 poeng bak med 36 poeng igjen å spille.

– Hvordan følger du og Erling med på hverandre?

– Vi snakker jo sammen nesten hver dag, om alt mulig rart. Men for å være helt ærlig så snakker vi aldri om kampene, ligaen eller tabellen, sier en lattermild Martin Ødegaard på spørsmålet fra Viaplay

– Hvem av dere er det som kødder mest med hverandres resultater?

– Nei, for å være helt ærlig så snakker vi ikke om kampene. Det er kun når Erling scorer hat trick for 100. gang, da sender jeg en melding med «gratulerer», ler Ødegaard.

Men før Arsenal tar fatt på sine ti siste ligakamper skal Ødegaard og Haaland spille sammen for Norge.

Lørdag 25. mars venter den første kampen i EM-kvalifiseringen borte mot Spania.

– Jeg gleder med veldig til å se gutta igjen. EM-kvaliken har vært det store målet vårt i lang tid. Dette er det vi har jobbet for, så det er deilig at det endelig start, sier Ødegaard til Viaplay.

LAGKAMERATER: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard kjemper om PL-tittelen, men først skal de spille sammen for Norge.

Med ti kamper igjen er Arsenal på god vei mot sitt første Premier League-trofé siden «The Invicibles» i 2003/2004-sesongen.

4–1 seieren mot Crystal Palace sørger for at luken ned til Manchester City er på åtte poeng.

City og målmaskinen Erling Braut Haaland har riktignok en kamp mindre spilt, og skulle de vinne den er avstanden på fem poeng.

Likevel tyder tallene fra tidligere sesonger på at Arsenal vil løfte trofeet i mai.

VG har tatt et dypdykk i alle Premier League-sesongene etter at ligaen gikk over til en 38 kamper fra 1995/65-sesongen.

Åtte ganger på 27 sesonger har laget som ledet 10 runder stått uten ligatrofeet i hendene ved sesongslutt.

Og kun to lag har hatt en ledelse på fem poeng eller mer uten å vinne:

Lag som ledet 10 runder før slutt uten å vinne (PL-sesonger med 38 kamper) 1995/96: Newcastle ledet med syv poeng, Manchester United vant. 1997/98: United ledet med tre poeng, Arsenal vant. 2001/02: United ledet med ett poeng, Arsenal vant. 2002/03: Arsenal ledet med fem poeng, United vant. 2007/08: Arsenal ledet med ett poeng, United vant. 2011/12: United ledet med ett poeng, Manchester City vant. 2013/14: Chelsea ledet med to poeng, City vant. 2018/19: Liverpool ledet med ett poeng, City vant.

Arsenal sitt forsprang er akkurat nå på åtte poeng. Det har ingen klart å rote bort før, men ettersom City har én kamp til gode, kan forspranget regnes som fem poeng.

En tilsvarende ledelse er det kun Newcastle (syv poeng), og nettopp Arsenal (fem poeng), som har klart å rote bort.

For «The Gunners» skjedde det i 2002/03-sesongen, året før Arsène Wenger ledet sine «Invicibles» til en suveren tittel.

Maktdemonstrasjon

Crystal Palace kom til Emirates uten en permanent manager, etter at Arsenal-legenden Patrick Vieira fikk sparken på fredag.

Den midlertidige Palace-sjefen, Paddy McCarthy, fikk en tung start i sjefsstolen:

Fra sin høyrekant fant Bukayo Saka sin ving-kollega Gabriel Martinelli. Brasilianeren danset forbi Joel Ward og klinket inn 1–0.

Og med ledermålet i boks tok Arsenal fullstendig kontroll på London-derbyet.

Etter en lang periode med massivt press tok Ben White på seg servitør-rollen. Høyrebacken tredde lekkert gjennom til Bukayo Saka – som enkelt satte 2–0 for serielederne.

Arsenal startet den andre omgangen i samme stil som de avsluttet den første.

Idet kampuret tikket mot 54 minutter ble Granit Xhaka spilt frem av Leandro Trossard. Alene med keeper og med en Palace-forsvarer i rygg fikk Xhaka kastet frem en fot og lagt på til 3–0.

Jeffrey Schlupp fikk kranglet inn 1–3 halvtimen før full tid og ga Palace et lite håp om poeng, men det håpet ble effektivt slukket av Bukayo Saka.

Saka har nå 12 ligascoringer denne sesongen, en ny bestenotering for 21-åringen.