Justyna Kowalczyks ektemann er død: – Han var det vakreste mennesket i verden

Den tidligere polske langrennsstjernen Justyna Kowalczyks ektemann Kacper Tekieli (38) er død.

Justyna Kowalczyk-Tekieli fotografert i forbindelse med et VG-intervju. Hun har lagt på Tekieli i etternavnet etter at hun giftet seg med Kacper Tekieli i 2020.

– Han var det vakreste mennesket i verden, skriver Kowalczyk-Tekieli på Facebook.

– Han døde i et snøskred, han ble funnet torsdag, sier Jerzy Natkanski, direktør for den polsk fjellstiftelsen «Foundation for Support of Polish Mountaineering» til polske Eurosport.

Kacper Tekieli var en profesjonell isklatrer og instruktør.

Stiftelsen har bekreftet tragedien på sine Facebook-sider.

«Et ufattelig tap. Kacper Tekieli døde i Alpene. Våre kondolanser til hans kjære», skriver stiftelsen.

FAMILIE: Justyna Kowalczyk-Tekieli avbildet med ektemannen Kacper Tekieli og sønnen Hugo (1). VG fikk dette bildet av Kowalczyk i forbindelse med et intervju under ski-VM i mars. Sønnen er sladdet av Kowalczyk selv.

Ektemannen skal ha dødd i Alpene i Sveits.

Han bodde der sammen med Justyna Kowalczyk-Tekieli, som utvidet etternavnet etter at paret giftet seg i 2020.

Paret har ett barn sammen – sønnen Hugo – som snart fyller to år.

VG møtte Kowalczyk under ski-VM i Planica. Da passet ektemannen på Hugo mens den tidligere skistjernen satt i kommentatorboksen.

– Jeg er så glad for å ha mannen min. Nå har vi fått en liten gutt, og det gjør meg så lykkelig, sa hun til VG i mars.

– Mannen min har en veldig interessant, men farlig jobb i fjellene. Han trenger min støtte også.

Justyna Kowalczyk-Tekieli Alder: 40

OL: To gull (Tremila, Vancouver i 2010 og 10 km klassisk i Sotsji i 2014), ett sølv (sprint, Vancouver) og to bronse (tremilla, Torino i 2006 og duathlon, Vancouver.

VM: To gull (duathlon, Liberec i 2009 og tremila, Liberec), tre sølv (duathlon i Oslo 2011 – 10 km klassisk, Oslo og tremila Val di Fiemme i 2013) og tre bronse (tremila, Oslo – 10 km klassisk, Liberec og lagsprint i Falun i 2015).

Individuelle verdenscupseire: 50

Verdenscupen sammenlagt: Vunnet fire ganger (2009, 2010, 2011, 2013)

Kowalczyk-Tekieli sa at hun fortsatt trener hver dag, men at det er mest for sønnens skyld.

– Jeg vil kunne være med ham og gå på ski, klatre og alt mulig. Av og til deltar jeg på noen løp og slikt, men bare for moro.

EKSPERT: Justyna Kowalczyk-Tekieli jobbet for Eurosport under ski-VM i slovenske Planica tidligere i vinter.

Hun fortalte om mentalt tunge år etter karrieren, men at hun fikk orden på livet, ikke minst etter at hun traff Kacper Tekieli.

– Da ting begynte å bli greit i livet mitt, da jeg greide å sove og jobbe igjen, da møtte jeg han som skulle bli ektemannen min. Kacper. Han ble som en «motor» for meg, og ga meg et stort smil om munnen.

– Jeg måtte gå en lang vei. Hvert eneste skritt var langt. Men til slutt var alt verdt det, sa hun til VG.