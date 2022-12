Marokko med overraskende gruppeseier - Ziyech storspilte i ny seier

(Canada - Marokko 1–2) Hakim Ziyech (29) stemples som «Marokkos Neymar» etter VM-bragden. Nord-afrikanerne skal til utslagsrundene for første gang siden 1986 - som gruppevinnere.

Marokko endte smått sensasjonelt med å vinne gruppe F og går videre sammen med Kroatia. Belgia, semifinalistene fra 2018, overraskende er ute.

Canada reiser fra VM uten poeng, akkurat som sist de var med i 1986. Samme år som Marokko sist gikk videre fra VM-gruppespillet, før det ble stopp mot Vest-Tyskland i 16-delsfinale.

I VM i 1998 var også Marokko nærmest sikre på at de var på vei til utslagsrundene, men deres spillere endte i stedet i tårer etter 3–0-seieren mot Skottland i siste gruppespillskamp. Norges mest berømte fotballtriumf «Mirakelet i Marseille» mot Brasil - gikk nemlig på bekostning av Marrokos avansement.

Marokko-trener Henri Michel og spiller Smahi Triki fortvilte etter at de fikk høre at Norge slo Brasil i 1998. Da hjalp ikke 3–0-seieren mot Skottland til avansement likevel. 1 av 3 Foto: ERIC DRAPER / AP

Marokko skal tirsdag møte nummer to fra vidåpne Gruppe E (Spania, Japan, Costa Rica og Tyskland), som avgjøres klokken 20 torsdag, i åttedelsfinalen.

Landslagstrener Walid Regragui og hans mannskap fulgte opp den imponerende 2–0-seieren mot Belgia med å ha god kontroll på Canada.

Fakta VG-BØRSEN Canada-Belgia CANADA (4-4-2):

Milan Borjan 2 Alistair Johnston 5

Steven Vitória 4

Kamal Miller 4

Sam Adekugbe 5

(Ismael Koné 4)

Alphonso Davies 6

Jonathan Osorio 3

Mark-Anthony Kaye 4

(Atiba Hutchinson 6)

Tajon Buchanan 3

Cyle Larin 4

(Jonathan David 4)

Junior Hoilett 6

MAROKKO (4-3-3):

Bono 4

Achraf Hakimi 7 BB

Nayef Aguerd 5

Romain Saiss 4

Noussair Mazraoui 5

Azzedine Ounahi 5

Sofyan Amrabat 6

Abdelhamid Sabiri 5

Hakim Ziyech 6

Youssef En-Nesyri 6

Sofiane Boufal 5 Les mer

Hakim Ziyech lobbet inn elegant inn 1–0 bare fire ut i kampen etter en horribel involvering av Canada-keeper Milan Borjan. Det ble til 2–0 da Achraf Hakimi spilte fri Youssef En-Nesyri alene med keeper tyve minutter senere.

VISTE VEI: Hakim Ziyech feirer med lagkameraten etter å ha løftet inn 1–0.

Et selvmål like før pause av Nayef Aguerd ga Canada 2–1-redusering etter innlegg av Sam Adekugbe, eks-Vålerenga-spilleren. Og Canada kunne ikke vært nærmere 2–2 enn da 39 år gamle Atiba Hutchinson (Ståle Solbakkens gamle FC København-stjerne) headet i tverrliggeren og ned på streken, men ikke over, etter 72 minutter.

Dermed dro Marokko i land 2–1-seieren og kunne juble vilt. Ziyech trekkes frem som en nøkkel til triumfen.

– Marokko er et helt annet lag med Ziyech. Jeg mener han er deres Neymar, uttalte Martin Keown, tidligere England-spiller, som BBC-ekspert.

Ziyech har kun startet en Premier League-kamp for Chelsea i høst og slitt med tillit. Men Marokkos landslagstrener mener Ziyech er en helt annen figur med flagget på brystet.

– Han er utrolig. Mange snakker om at Hakim er en vanskelig fyr å styre, men det jeg ser er at når du gir ham kjærlighet og selvtillit, vil han dø for deg, sa Walid Regragui, ifølge flere medier et par dager tilbake.