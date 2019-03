Dansk avis hevder Grytebust er aktuell for storklubb

Den tidligere AaFK-keeperen spiller for tiden i OB og blir regnet som en av de beste keeperne i den danske toppserien.

OB endte ligaspillet topp seks for første gang på åtte år denne sesongen.

Til sommeren går Grytebusts kontrakt ut, og målvakten har tidligere ikke lagt skjul på at en overgang kan være aktuelt.

Ekstra Bladet hevder at FC København og Solbakken har vist interesse for 29-åringen. Avisen skriver at Grytebust trolig vil kreve rundt fem milloner kroner i signeringsbonus og en årslønn på tre millioner kroner. Det kan han ettersom klubben ikke vil betale noe overgangssum.

For øyeblikket er Grytebust på landslagssamling med det norske landslaget.

Der er sunnmøringen regnet som andrekeeper bak Rune Jarstein, i hvert fall så lenge Ørjan Nyland er skadet og André Hansen har takket nei til landslagsspill.

Tidligere har Grytebust vært linket til Brøndby.