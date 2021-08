OM FRIIDRETT: De jubler når han vinner. Hetser når han snakker. For mange er ikke superstjernen Armand Duplantis (21) svensk nok.

Vi skandinaver er de senere årene blitt bortskjemte med unge friidrettsutøvere i den ypperste verdenseliten.

I Norge har vi Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen. De trenger ingen nærmere presentasjon.

I Sverige har de stavhopperen Armand Duplantis.

Den 21-årige svensk-amerikaneren har vunnet VM-sølv og EM-gull for Sverige. Han har hoppet seks meter og 18 centimeter i stav, som er gjeldende verdensrekord. Og ved lunsjtider tirsdag skal konkurrentene ha en fin-fin dag for å nekte storfavoritten «Mondo» hans aller første OL-gull.

Verdensstjerne på sølvfat

Sverige har fått en verdensstjerne servert på et sølvfat. Det er garantert mange i vårt naboland som vil juble for et OL-gull. Duplantis vant blant annet Jerringpriset i 2020, stemt frem av lyttere svenske radiolyttere.

Men så er det også en hel del som ikke synes det er så stas. Fordi han ikke er svensk nok.

Og det er jo litt trist. For det var Sverige som ville sikre seg dette ekstreme idrettstalentet med dobbelt statsborgerskap. Selv ønsket Duplantis å konkurrere for USA, der han har bodd og trent hele livet.

Svenska Friidrettsförbundet har lang tradisjon for å loggføre absolutt alt av resultater for konkurrerende svensker fra de er 14 år unge, også dem med dobbelt statsborgerskap.

I 2014 dukket navnet til 14-åringen Armand Duplantis opp i databasen. Få visste noe om guttungen, men resultatene fortalte om et ekstremt talent i stavsprang.

Databasen fortalte også at han var født og oppvokst i Lafayette i delstaten Louisiana. Hans svenske mamma Helena kom fra Dalarnas län. Og pappa Greg hadde selv en habil karriere som stavhopper, men ikke helt i toppen.

Operasjon overtalelse

Det svenske forbundet startet operasjon overtalelse: De ønsket at Armand Duplantis skulle konkurrere for Sverige.

Gutten takket først nei, han var amerikaner og ønsket å representere hjemlandet.

Men Sverige ga seg ikke. Da de tilbød pappa Greg en jobb som landslagstrener, sa 15-åringen Armand ja til Sverige 2. juni 2015.

Slik ble det. Duplantis representerer Uppsala IF og karrieren på idrettsbanen har vært fantastisk.

Men utenfor banen?

Ikke bare fantastisk. For Armand Duplantis og familien har også kjent på vanskeligheter.

Det er leit å høre mamma Helena snakke i podkasten Vår Flerspråkiga vardag i Sveriges Radio om hetsen og kommentarene sønnen har fått fra sine nye landsmenn.

– Han snakker ikke så bra svensk som mange mener han bør. Det er kjempemange som mener at han ikke er svensk. Jeg synes det er blitt for lett for folk å spytte ut ganske ekle kommentarer på internett. Det er så lett å trakassere andre folk når du slipper å se dem i ansiktet, sa Helena Duplantis i podkasten som ble publisert i fjor – etter at Duplantis hadde skjenket Sverige gull, heder og ære på idrettsbanen.

Sønnen forstår svensk, men han snakker ikke flytende.

Duplantis forsøkte i starten å la seg intervjue på svensk. Men han følte at ting ble vridd og vrengt på, at han ikke svarte godt nok. Han ble svimmel i slike settinger, han mistet selvtilliten. Etter å ha blitt utsatt for mye hets, har han avstått fra å snakke svensk offentlig.

– Men om miljøet og omgivelsene var annerledes, tror jeg at han kunne vist at han snakker mye bedre svensk enn hva folk tror, mener mamma Helena, som er på plass i Tokyo uten akkreditering til OL-stadion.

Duplantis er et familieteam

Stavhopperen er svært knyttet til sine foreldre og liker å ha dem begge på plass.

Han blir urolig hvis en av dem er borte.

– Pappa kan stresse seg opp, og det er fint når mamma kan roe ham ned, forteller stavhopperen.

Pappa er teknisk trener, mamma fysisk trener.

For Armand er det viktig at alt er på plass, stavhopp er en øvelse der absolutt alt handler om detaljer.

Det er kanskje den mest kompliserte av alle friidrettsøvelser.

Litt overdrevent er det blitt sagt at en stavhopper skal ha farten til en sprinter, spensten til en høydehopper, styrken til en diskoskaster, balansen til en turner og motet til en bokser.

Det er uansett mye å tenke på for Armand Duplantis før hans største konkurransedag på idrettsbanen.

Med OL-gull vil han bli en av de virkelig store i svensk idrettshistorie.

Og kanskje flere svensker vil akseptere at han ikke snakker svensk flytende?

Så er spørsmålet hvordan hans opprinnelige hjemland USA reagerer dersom en amerikaner vinner OL-gull for Sverige.

For i «the greatest country in the world» er et sommer-OL enormt.

Duplantis har allerede fått høre det.

– Jeg gjennomgikk mye hat, jeg hørte ting jeg ikke hadde forventet fra folk. Det var mange som var misfornøyd med at jeg konkurrerte for Sverige, forteller Duplantis i et intervju med lokalavisen The Advocate.

Det er ikke alltid like lett på toppen. Og i friidretten er det ingen som er nærmere toppen enn Duplantis.

Seks meter og 18 centimeter høyt for å være pinlig nøyaktig.

