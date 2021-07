Klar for mesterskap: – En seier i seg selv

Kristina Stensvoll Reppe er klar for U23 EM til tross for skadeplagene. Samtidig lar hekkeløperen seg inspirere av rekordløpet til Karsten Warholm.

Hekkeløper Kristina Stensvoll Reppe er en av tre trøndere som skal til U23 EM i Tallinn. Foto: Rune Petter Ness

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Fra torsdag 8. juli til mandag 11. juli arrangeres U23 Europamesterskapet i friidrett. Dit reiser tre trøndere. Kristina Stensvoll Reppe (21) er en av dem. De to andre er:

Thale Leirfall Bremset fra Stjørdal FIK skal konkurrere i lengde og potensielt 4x100 meter stafett.

Mathias Flak fra Steinkjer FIK skal løpe 5000 meter.

Mesterskapet skulle egentlig blitt arrangert i Bergen, men er flyttet til Estlands hovedstad Tallinn.

Skadeplaget

Reppe skal i Tallinn konkurrere i 100 meter hekk. I midten av juni klarte hun med tiden 13,88 å komme seg under U23 EM-kravet på 14,05. Den prestasjonen gjentok hun med 13,86 også i slutten av juni. 21-åringen fra Malvik legger ikke skjul på at det i seg selv er en seier for henne.

– Jeg har vært mye skadet, så målet var egentlig klare kravet. Slik at jeg får blitt med på det som er mitt siste juniormesterskap. Det betyr veldig mye og er en seier i seg selv, sier Reppe.

Adresseavisen møter hekkeløperen dagen før hun reiser ned til Tallinn. Helt siden 2019 har hun slitt mye med skader, det er gjeldende også for årets sesong. Tre småskader det siste halvåret gjorde at hun begynte å trene normalt først i mai.

I tillegg til å satse friidrett studerer Stensvoll Reppe sykepleie i Trondheim. Foto: Rune Petter Ness

– Målet var å komme seg til mesterskapet, men jeg jakter en god opplevelse og et godt løp. Jeg tror jeg har veldig mye mer inne. Håper på en bedre tid og en semifinale.

Forsøksheatet til Reppe er fredag kl. 09, mens en eventuell semifinale vil være kl. 17 samme dag. Finalen er på lørdag.

Lengde og hekk er Reppes favorittøvelser, men hun har måttet nedprioritere lengde i årets sesong. Det skyldes en vond akilles.

Mulig trønder-duo

I likhet med Leirfall Bremset er også Reppe tatt ut til å løpe 4x100 meter stafett. I uttaket fra Friidrettsforbundet presiseres det at fem utøvere er tatt ut, og at endelig sammensetning av stafettlagene vurderes underveis i mesterskapet.

– Jeg har veldig lyst til å løpe, tror det hadde veldig artig. Det er mer krav til lagarbeidet og vekslingen av den pinnen. Det begynner å bli noen år siden jeg har løpt 100-meter, men man må jo være rask på de øvelsene jeg vanligvis driver med også.

Hekkeløperen forteller at hun og Leirfall Bremset er gode venner, og at venninnen kan ha gode muligheter i lengde. Kanskje får de også konkurrere på samme stafettlag.

Damenes 4x100 meter stafett gjennomføres først på søndag.

21-åringen fra Malvik sier hun har veldig lyst til å løpe stafett for Norge. Foto: Rune Petter Ness

Rekord-Warholm

Sykepleier-studenten smiler godt når Karsten Warholm blir nevnt. 1. juli satte han verdensrekord på 400 meter hekk med tiden 46,70. Reppe legger ikke skjul på hva det betyr.

– Det betyr veldig mye. Jeg synes det er kjempeartig at det er en hekkeøvelse, det inspirer veldig mye. Håper at litt flere åpner øynene for friidrett og ser at det er en veldig artig idrett, sier Reppe og legger til:

– Det er ekstremt stort at en nordmann har en verdensrekord. Jeg kjenner at jeg blir stolt over å dra til U23 EM for Norge.

Den unge hekkeløperen avslutter med å fortelle om sin egen plan for mesterskapet:

– Jeg prøver å ikke fokusere så mye på tiden. Jeg prøver heller å fokusere på hva jeg skal gjøre for å få til den tiden jeg vil ha.