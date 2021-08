Jack Grealish (25) klar for Manchester City: – Drøm som går i oppfyllelse

Ryktene har svirret, men først nå er det klart: Jack Grealish (25) forlater barndomsklubben Aston Villa til fordel for regjerende Premier League-mester Manchester City.

PEPS NYE MANN: Jack Grealish har signert for Pep Guardiolas Manchester City. Foto: Carl Recine / X03807

Det bekrefter Manchester City på sine nettsider.

«Vi er glade for å annonsere at Jack Grealish ankommer Manchester City og har signert en seksårskontrakt», skriver de på sine sider.

– Jeg har vært i Aston Villa i 19 år, og jeg har vært fan hele livet, skriver Grealish innledningsvis i et avskjedsbrev med Birmingham-klubben på Twitter.

– Hver gang jeg har tatt på meg Villa-drakten har jeg spilt med hjertet utenpå drakten. Å få kapteinsbindet var både et privilegium og en ære for meg og familien min, og jeg har elsket vært minutt av det, skriver han videre, før han takker manageren og medspillerne sine.

KLUBBKAMERATER: Jack Grealish og Raheem Sterling har lenge vært lagkamerater på det engelske landslaget. Nå blir de også lagkamerater på klubblaget. Foto: Reuters

Flere britiske medier er samstemte i at vingen går over for en sum på 100 millioner britiske pund, en drøy milliard i norske kroner. Han blir i så fall tidenes dyreste engelskmann, og tidenes dyreste signering gjort av en engelsk klubb.

Til sin nye klubbs hjemmesider trekker han frem manager Pep Guardiola.

– City er det beste laget i landet, med en manager som anses å være den beste i verden. Det er en drøm som går i oppfyllelse å være en del av denne klubben. Å spille for Pep, og lære fra ham, kommer til å bli spesielt. Det er noe alle proffesjonelle spillere vil, sier Grealish til sin nye klubbs hjemmesider.

– Jeg kommer alltid til å være en Villa-fan. Jeg elsker denne klubben med hele mitt hjertet, og jeg håper dere forstår grunnene mine for å søke en ny utfordring, skriver Grealish på Twitter.

– Klubben er i fantastiske hender. Manageren, spillerne, og de nye signeringene. Det er spennende tider å være Villa-supporter.

Før Grealish-overgangen har det vært et knusktørt overgangsvindu for de lyseblå: Sergio Agüero (33) og Eric Garcia (20) har begge gått til Barcelona, Angeliño (24) er solgt til RB Leipzig og Jack Harrison (24) har offisielt gått til Leeds.

Inn har reservemålvakt Scott Carson (35), som bare var leiesoldat forrige sesong, nå blitt offisielt Manchester City-spiller.

Grealish og hans nye klubb åpner Premier League-sesongen borte mot Tottenham 15. august.

Aston Villa har på sin side signert flere nye spillere i sommer. Blant disse finner vi Emiliano Buendía (24), Leon Bailey (23), Danny Ings (29) og Ashley Young (36), som har kommet fra henholdsvis Norwich, Bayer Leverkusen, Southampton og Inter.