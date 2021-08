Jakob i «klinsj» med pappa Gjert: – Jeg blir lettere provosert

Jakob Ingebrigtsen (20) ville ikke snakke taktikk med pappa og trener Gjert Ingebrigtsen foran torsdagens semifinale i OL.

Jakob og Gjert Ingebrigtsen på pressekonferanse i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum

NTB-Egil Sæther

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Der tok han seg fint videre på 2.-plass i heatet med gode 3.32,13. Kenyas Abel Kipsang vant heatet på olympisk rekord 3.31,65.

Lørdagens finale blir en spennende affære, men det er ikke sikkert at det blir så mye snakk mellom far og sønn før den heller.

Til TV 2 sa Gjert Ingebrigtsen at han bare kunne reise hjem fordi Jakob ikke ville snakke med ham om taktikk, og at han virket litt påtatt fornærmet over det på sitt særegne lure vis.

– Jeg må vise medfølelse med ham, men jeg må være så ærlig å si at jeg blir lettere provosert hver gang noen snakker til meg om taktikk, sa Jakob Ingebrigtsen til den skrivende pressen.

– Hvorfor det?

– Jeg er jo litt ego da, og jeg føler ikke at det er noen annens oppgave å springe dette løpet og løpene generelt. Han prøver å hjelpe, men det er opp til oss å ta de valgene og gjøre så godt vi kan. Vi kan ikke være avhengig av andre.

Jakob Ingebrigtsen etter torsdagens semifinale i OL i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ingen peiling

– Gjert sier selv at han ikke har peiling?

– Han ser jo bare det som dere ser. Alle kan se hvem som ligger først og hvem som ligger sist. Erfaring kommer av å springe løp og være i de situasjonene som er mulig å være i gang etter gang, år etter år. Det er ingen annen måte å få erfaring på. Gjert er en del av teamet, og han legger ned krefter på det som jeg ikke skal legge ned krefter på, fastslo Jakob Ingebrigtsen.

Han sa at alt kjentes bra ut i semifinalen, selv om det strengt tatt gikk fortere enn det som trengtes for å sikre finaleplassen.

– Noen føler at de er så dårligere at de er nødt til å kjøre et slikt løpsopplegg som dette. Det koster mye for alle, og det er ikke noen grunn til å klage over det. Jeg er glad for å være i finalen og gleder meg til å løpe den.

– Gjert spår at det vil gå styggfort?

– Banen er veldig rask, og i kveld får vi bekreftet at det er veldig bra forhold. Finalen vil gå raskere. Vi ser at folk løper mer på kondisjon enn før, og det gjør at løpene går fortere. Det skal i utgangspunktet passe meg bra.

Jakob Ingebrigtsen løper inn til 2.-plass under semifinaleheatet i 1500 meter i OL i Tokyo torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

90 prosent

Timothy Cheruiyot sier at han ikke tok ut alt i det første semifinaleheatet. Der kom han inn på 3.-plass. Etterpå sa han at han bare tok ut 90 prosent av toppnivået?

– Ha, ha, ha. Den er fin. Jeg løp 2 prosent av mitt beste, kontret Jakob.

– Du virket å ha god kontroll og mer å gå på til tross for at det ble sterke 3.31 i vinnertid?

– Det er fort, men jeg føler selv at jeg løper og opp og forsøker å bremse så mye jeg kan, men det er folk som vil løpe enda fortere, og da blir det den farten det blir. Det er vanskelig å si hvor mye det koster, men jeg har litt av den samme mentaliteten som til forsøket. Jeg prøver å spare så mye krefter som jeg kan., samtidig som man må bruke noen for å komme videre.

På spørsmål om hvem som vinner finalen, svarte Cheruiyot:

– Jeg.

På det samme svarte Jakob:

– Jeg tipper finalen blir litt raskere enn nå og med en bleik cocky jævel på topp.

Det gjenstår å se hvem av dem som får rett, eller om det blir en helt annen vinner.