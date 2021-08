RBK har tre ute med samme skade: Nå har de erstatteren klar

Rosenborg Kvinner har gjort sommerens første signering og styrker kantposisjonen.

Steinar Lein forsterker troppen. Foto: Richard Sagen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det er styreleder Ørjan Engen som bekrefter til Adresseavisen at en ny kantspiller allerede er signert.

– Vi har allerede kjøpt en spiller som annonseres i morgen, sier Engen.

Styrelederen bekrefter at det er snakk om en norsk spiller. Signeringen offentliggjøres av Rosenborg tirsdag.

Fikk ønskeliste

Flere skader har gjort at Rosenborg etter hvert har blitt tynne i kantposisjonen. Den ferskeste skaden er Matilde Rogde, som røk korsbåndet i begynnelsen av juli.

Engen kan bekrefte at han har fått en liste med kantspillere fra hovedtrener Steinar Lein.

– Han er sjefen og vet hva han trenger. Vi har tre kantspillere med avrevne korsbånd, så det er ikke noen hemmelighet at vi trenger kantspillere.

Styreleder Ørjan Engen opplyser at Rosenborg Kvinner vil presentere en ny spiller tirsdag formiddag. Foto: Christine Schefte

De to andre med avrevne korsbånd er Elen Sagmo Melhus og Karoline Hernes. I tillegg er Celine Emilie Nergård ute etter å ha operert i begge leggene.

Kantspilleren som offentliggjøres tirsdag var på «ønskelisten» til Lein.

Forventer bud

Med Rosenborg-damenes solide prestasjoner er det også naturlig at interessen for spillerne øker.

– Det er selvfølgelig interesse for våre spillere, både innenlands og utenlands. Jeg kan ikke si noe om hvilke spillere det er interesse for, sier Engen.

Videre forklarer han at de ikke har mottatt noen bud, at det kun har vært interesse og innledende samtaler. Men at det kommer bud er ikke utenkelig.

– Jeg forventer kanskje et bud eller to i august, forteller styrelederen.

Både Barcelona-stjerne Ingrid Syrstad Engen og Steinar Lein har tidligere fortalt Adresseavisen at de forventer bud på Julie Blakstad. 19-åringen har vært en av de aller beste spillerne i årets Toppserie og en stor bidragsyter for RBK.

Les også Tapte mot Wolfsburg, men lar seg ikke skremme av nivået

Stjerner på utgående kontrakt

Ifølge NFFs FIKS er det totalt 17 RBK-spillere som er på utgående kontrakt. Av de mest sentrale spillerne er: Ina Vårhus, Lisa-Marie K. Utland, Emilie Bragstad, Kristine Nøstmo, Sara Kanutte Fornes, Maria Olsvik og Cesilie Andreassen.

– Hva kan du si om den situasjonen?

– Situasjonen er sånn at vi skal få det i boks så fort som mulig. Helst i løpet av august. Vi er litt på etterskudd, men det er høyeste prioritet nå.

Engen virker likevel å ha stor tror på at spillerne ønsker å bli værende på Koteng Arena.

– Jeg blir veldig forundret om viktige spillere går til andre norske klubber, konkluderer styrelederen.