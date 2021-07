Start-treneren om 17-åring: – Det største keepertalentet jeg har sett

Jasper Silva Torkildsen leverte prikkfritt mot Express lørdag. Nå innrømmer Start-trener Sindre Tjelmeland at han banker på døren for mer a-lagsspill.

Jasper Silva Torkildsen bokser i kampen mot Express. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

KRISTIANSAND: – Det er det største keepertalentet jeg har sett på den alderen. Han kan bli akkurat så god som han bare vil. Han løser oppgaven mot Express prikkfritt, sier Start-trener Sindre Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Lørdag vant Start komfortabelt 8–0 mot Express på Fevik Stadion.

Der fikk Jasper Silva Torkildsen (17) Start-debuten i det som ble en enkel kamp for burvokteren fra Hellemyr. Han ble satt på skikkelig prøve kun én gang. Da leverte han til gjengjeld en god redning da Runar Furre fikk heade fra kloss hold etter at Peter Reinhardsen hadde levert et svakt tilbakespill i forkant.

– Jeg var på vei ut for å komme i en helsikkes sklitakling, men så tenkte jeg "det går ikke, så rask er jeg ikke". Så da rygger jeg og får en heading, men det gikk fint, beskriver Torkildsen, som får gode skussmål for mentaliteten sin.

– Urettferdig å vrake Wichne

– Han har en mentalitet som bygger opp under min tro på ham. Han har vært periodevis et monster på trening, og det kostet ikke meg en kalori å gi ham sjansen her, sier Tjelmeland i et skyggeparti utenfor garderobene på Fevik Stadion.

– Betyr det at han er en reell kandidat til førstekeeperplassen?

– Ja, svarer Tjelmeland kontant.

– Hva skal til for at du velger ham?

– Det handler om timing. Amund har vært god etter at jeg kom. Jonas var glimrende før i sesongen. Det ville vært urettferdig å sette Amund ut nå, for han har grepet sjansen med begge hender. Jeg har et aldri så lite luksusproblem der for øyeblikket, sier Start-treneren.

Ble skadet på skolen

Selv har den høyreiste keeperen (193 centimeter) et klart mål om mer spilletid senere i sesongen, etter en litt kronglete første del av sesongen etter overgangen fra Vigør i vinter.

– Det har selvsagt vært vanskelig, for da jeg kom var jeg ikke på nivået til Deumeland og Wichne. Men jeg kom inn og så på det som læring, sier Thorkildsen, som i følge folk i Start har hatt en voldsom utvikling, tross en skade han pådro seg etter å ha testet hekkeløp i skoletiden på KKG.

– Jeg har litt smerter her og der og har slitt litt med skader denne sesongen. Men når jeg er hundre prosent tilbake går jeg for å konkurrere og spille mer.