Her er Rosenborgs ferskeste våpen

Adam Andersson brukte en halv sesong på å komme i gang. Men nå har målpoengene begynt å komme.

Adam Andersson har levert fire målpoeng på to kamper. Det er deilig, innrømmer han. Foto: EIRIK GRØNNING/RBK.NO

Publisert:

FH HAFNARFJÖRDUR - ROSENBORG 0–2:

- Rosenborg får en sideback med fart og med styrken i det offensive spillet, sa Adam Andersson til Adresseavisen i januar.

Da var han nettopp blitt klar for Rosenborg, og meldte klart og tydelig at han hadde planer om å bidra fremover på banen.

Ketsjup-effekten

Men etter den målgivende pasningen han hadde til Stefano Vecchia i 5-0-seieren over Viking i den andre serierunden 13. mai, har det vært tamt med leveransen fra nyervervelsen.

Før nå.

Mot Tromsø søndag var han nest sist på scoringene til Carlo Holse og Edvard Tagseth. Og i 2-0-seieren over FH Hafnarfjördur torsdag kveld, leverte Andersson til Holse igjen, før Dino Islamovic fikk nyte godt av serveringen fra backen på 2-0-scoringen.

Se scoringene her:

Fire målgivende pasninger på to kamper, altså.

- Det er utrolig deilig, fremfor alt det å kunne hjelpe laget på det viset. Selvfølgelig er det også deilig for egen del, men først og fremst for å hjelpe laget. Det har vært en tøff periode, og nå har vi begynt å vinne og jeg kan hjelpe til poengmessig. Da er det bare å kjøre på videre, sier Andersson.

Gir selvtillit

Og innrømmer at det gir selvtillit å være medvirkende til at Rosenborg scorer mål.

- Absolutt. Man kjenner at man kan slippe seg litt mer løs, spesielt etter den siste kampen, når man vet at man kan hjelpe laget, sier han.

- Nå viser vi at vi er sterke på venstresiden også. Det er vanskeligere å forsvare seg mot et lag der man vet det kan bli farlig overalt. Det vet jeg selv som forsvarsspiller, så det er bare å fortsette, sier han.

Andersson har vært farlig frempå med noen avslutninger også de seneste kampene, og har håp om at han kan plusse på også i målkolonnen etter hvert.

– Jeg har ingen konkrete målsettinger målpoengmessig, men jeg har fforhåprninger å være mer delaktig offensivt enn jeg har fått være i min tidligere klubb. Da skulle jeg holde litt igjen, men jeg anser meg selv som en offensiv back. Da er det utrolig deilig å kunne vise det og hjelpe laget, sier han.

Roser Holse

To av de fire målgivende pasningene har altså gått til Carlo Holse. Som har brukt hodet til å score begge gangene.

– Det er noe jeg har jobbet med. Men det handler også om innleggskvaliteten. Adam slår gode innlegg, sier Holse, som ikke akkurat har hodescoringer som sin største spesialitet.

– Adam har et lite handicap med at han er høyrebent på venstrebacken, men jeg synes han forandrer det til en ren fordel. Han slår innlegg med både høyre og venstre. Mot Tromsø var det med venstre, i dag var det med høyre. Jeg synes han gjør det vanvittig bra, sier dansken.

Carlo Holse viste frem sine kvaliteter som hodespiller da Rosenborg tok ledelsen på Island. Foto: EIRIK GRØNNING/RBK.NO

Han får ros av trener Åge Hareide for måten han angriper rommene på.

– Carlo må krediteres for et godt løp i boksen igjen. Selv om han ikke er så stor, er han på rett plass, og det er ekstremt viktig. Det er ting vi jobber med, og det er fint å se at han lykkes, sier Hareide.

Som også er fornøyd med Anderssons utvikling.

– Et nytt våpen for dere offensivt?

– Det han du godt si. Når du kommer som ny utenfra, skal du bli kjent med mange ting. Det kan ta tid, men nå har Adam spilt regelmessig. Det samme har Carlo, og vi har funnet ut at det er et godt våpen. Dino (Islamovic, journ.anm.) tiltrekker seg mye oppmerksomhet i boksen, og da kan Carlo stikke frem skallen, sier han.

– Unødvendig

Seieren på Island gjør Rosenborg til naturlige favoritter i returoppgjøret på Lerkendal neste torsdag. Men islendingene var ikke noen kasteball for RBK, og det var FH Hafnarfjördur som var nærmest scoring før pause.

– Vi hadde sett dem på forhånd, og visste at de ville ligge lavt og at vi kom til å spille mot en vegg i første omgang. Da måtte vi jobbe med å flytte på dem, og å komme mellom. Det lyktes vi med i andre omgang. De ble trøttere, og da kom vi til muligheter, sier Hareide.

– Vi scoret målene, og det var viktig. Jeg er fornøyd med at vi holdt strykturen på det offensive, flyttet ballen og var tålmodige. Det var viktig å ikke stresse, ta sjanser og miste ballen. Vi rotet litt på slutten, og slapp dem til ved et par anledninger. Det var unødvendig. Det er stor forskjell på 2–0 og 2–1, og det er bra vi kommer herfra med et forsprang på to mål, sier han.

Men det er ingen grunn til å slappe av ennå, formaner Hareide.

– Det er et godt utgangspunkt, men det er ikke over før det er over, sier han.