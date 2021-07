Her scorer Joachim (21) for TIL. Snart kan han være sendt hjem til Danmark.

Spisskabalen i TIL er langt fra klar, før den viktigste høstsesongen. En av nøklene er Joachim Rothmann.

MÅL: Joachim Rothmann scorer ett av sine to mål mot Skånland i TIL-drakten. Foto: Odd Leif Andreassen / Harstad Tidende

SKÅNLAND-TIL 0–11

21-åringen er leid fra danske Nordsjælland ut sesongen, men har til nå ikke vært noen suksess i TIL-drakten. Derfor har det vært samtaler om å avbryte låneavtalen før tiden.

Lørdag ettermiddag kom Rothmann inn etter pause i cupkampen mot Skånland for en brennhet Moses Ebiye som i den første omgangen hadde scoret ett mål og lagt opp til tre.

Mot 3.-divisjonslaget fra Sør-Troms ble det lekestue, og foran 400 tilskuere ble resultatet til slutt 11-0, ikke et mål for lite mot gutter som nesten ikke trener sammen.

Men Rothmann bemerket seg. Han scoret to av målene etter pause, og var tredje sist på et annet. Begge målene var av den enkle sorten, en «tap-in» fra kort hold.

Men i løpet av kort tid kan dansken være historie i TIL. Klubben ønsker å ha en tredje spiss i tillegg til Runar Espejord og nevnte Ebiye. Som iTromsø omtalte fredag er Espejords låneavtale forlenget ut sesongen, men skadehistorikken gjør at TIL vil ha et tredje valg i tillegg. Om det er danske Rothmann er mer usikkert.

– Vi har allerede hatt samtaler med Joachim og Nordsjælland og skal ha noen runder fremover nå. Ingenting er avklart her, sier team manager Lars Petter Andressen til iTromsø.

PUSLESPILL: Her står tomålsscorer Joachim Rothmann utenfor garderoben på Evenskjer etter TILs 11–0-seier. Om han blir videre i TIL, er foreløpig usikkert. Foto: Odd Leif Andreassen / Harstad Tidende

– Må ha alternativ på spissplass

TIL-trener Gaute Helstrup er ærlig på at noe kan skje.

– Joachim er hos oss inntil videre. Så vil vi gjøre noen vurderinger. Han jobber godt, og synes det er en stigning på trening, som kanskje ikke er kommet ut i kamp. I dag får han et par mål, og det er godt for han, sier Helstrup til iTromsø utenfor klubbhuset til Skånland ti minutter etter kampslutt.

– Vi håper å ha et godt alternativ på spissplass, fordi det er usikkerhet rundt Runar (Espejord, red.anm.).

– Så det står egentlig mellom Joachim Rothmann eller en annen spiss for dere?

– Enkelt oppsummert er det sånn, men igjen. Ting kan skje, sier Helstrup.

Selv ser Rothmann det positive i en vanskelig periode. På tross av at motstanden ikke var all verden.

– Jeg synes det gikk godt. En god selvtillitsboost for oss. Å komme i gang som jeg gjør i dag er godt, sier Rothmann.

– Hva tenker du om å være videre i Tromsø?

– Jeg vet ikke. Nå må vi se hva som skjer. En retur har vært diskutert, men jeg er glad for å være her. For min del er det viktig med spilletid, sier Rothmann.

Han understreker at han gjerne blir i Tromsø videre.

– Derfor er det opp til klubben hva som skjer, sier Rothmann som i likhet med sommerklare tromsøværinger har en etterlysning.

– Jeg liker Tromsø. En stille og rolig by. Så mangler det bare litt mer sol og sommer, sier han med et glimt i øyet.

Flotte mål

En annen innbytter, som også scoret to mål, var Mikael Norø Ingebrigtsen som har hatt skadetrøbbel i flere år. Nå er han på vei tilbake, og anser det som svært sannsynlig at han kan konkurrere om en plass på laget i seriekampen om to uker mot Mjøndalen.

– Det har vært en del skader, både tidligere, og nå i det siste. Men nå føles ankelen stabil og jeg kjenner meg trygg på vendinger. Å løpe rett frem har gått bra, men det er ute på fotballbanen med de bevegelsene, at det har vært vanskelig. Jeg har fått god hjelp til å bygge den opp, slik at den kan bli sterk., sier Ingebrigtsen til iTromsø etter å ha løpt ned etter kampslutt.

Spesielt Ingebrigtsens første mål var flott. Han fikk pasningen fra Magnus Andersen, dro av en spiller, og dunket ballen i nettaket over den stakkars Skånland-målvakten Kristian Lysvik.

– Drømmeposisjon det der, konstaterer Ingebrigtsen, som har en kontrakt som går ut etter sesongen.

– Jeg fokuserer ikke altfor mye på det. Og jobber heller dag for dag. Så får vi se når det nærmer seg vinter, sier Ingebrigtsen.

TIL-trener Helstrup roser laget for å ha lagt grunnlaget gjennom sterk jobb defensivt.

– Vi løper nok like mye her som mot Rosenborg, og da får vi en god basis i bunn. Vi fullfører i 91 minutter. Jeg synes det jobbes godt i treningshverdagen, og dette blir en fin økt, sier Helstrup.