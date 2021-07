Han blir Start-trenerens høyre hånd: – Vi ønsker virkelig å få til dette

Endre Eide (27) er Sindre Tjelmelands nye assistenttrener. Til Fædrelandsvennen sier den unge treneren at det var prosjektet, folkene og ambisjonene i klubben som gjorde at han valgte å komme til Start.

Endre Eide signerte onsdag ettermiddag for Start. Foto: Shayan Jalilian

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

KRISTIANSAND: – Start er en klubb som alle har høye forventninger til, men som har vært litt opp og ned de siste årene. Med store ambisjoner i bakhodet, er det ikke blitt levert godt nok. Det er en stor, men fin utfordring.

Det sier Endre Eide, som i dag signerte en avtale med Start ut 2023, til Fædrelandsvennen.

27-åringen har siden 2018 vært hovedtrener for Djerv 1919, men nå kommer han til Kristiansand for å bli Start-trener Sindre Tjelmelands høyre hånd i klubben. Ved 16-tiden onsdag signerte Eide kontrakten som binder ham til klubben de neste to årene. Eide ser fram til å bli bedre kjent med klubben, og sier at han har tro på det som skjer i Start for tiden.

– Jeg liker det teamet som er der nå, samtidig som at det har kommet nye folk inn i klubben. Jeg tror det kommer til å blomstre veldig godt. Jeg hadde ikke flyttet til Sørlandet om jeg ikke hadde ment noe med det, og følt at dette ikke var rett, sier han.

Eide forteller at fotball er «altoppslukende» for ham og noe han bruker masse tid på. I tillegg har han kjent Tjelmeland over lengre tid. Start-treneren ønsket å hente Eide da han var trener i Ull/Kisa, men det lot seg ikke gjøre. Nå får de endelig en mulighet til å jobbe sammen. Duoen har store ambisjoner.

– Vi har pratet sammen mange ganger. Det blir fint å samarbeide med ham. Vi er trygge på hverandre. Jeg tror det ungdommelige motet vi har, er det Start trenger nå. Vi ønsker virkelig å få til dette prosjektet, sier Eide til Fædrelandsvennen.

– Jeg har hatt tett dialog med ham over tid. Det kommer til å bli veldig fint å få ham hit, forteller en fornøyd Tjelmeland.

Les også 27-åring kan bli Tjelmelands assistent

Har sin styrke i defensiv organisering

Tross sin unge alder, føler Eide seg klar for å ta fatt på denne utfordringen. Han har også en pedagogisk utdannelse som lærer, og forteller at det er viktig for ham å skape en god treningskultur i klubben. 27-åringen har sin store styrke i det defensive spillet.

– Jeg er veldig opptatt av at lag skal være godt organisert, både offensivt og defensivt. Så er ærgjerrigheten som ligger i toppidretten viktig for meg. Det handler om å vippe kamper i vår favør, og så må man få på plass den vinnerkulturen, sier han.

Start har denne sesongen sluppet inn flest mål (21) i 1. divisjon. Mange av dem har kommet på dødballer imot. Start-trener Tjelmeland trekker spesielt fram Eides defensive egenskaper som trener, noe som kan gi Start et løft defensivt.

– Han er veldig god på defensiv organisering og dødball. Så er han selvsagt god på andre ting også, men han vil gi oss en ekstra dimensjon i de delene av spillet, mener treneren, som legger til at han liker jobben trenerteamet har gjort:

– Jeg er strålende fornøyd med Andreas Jenssen. Han blir en viktig mann, så får vi se utenom det med tanke på resten. De som har vært der fra før, Andreas, Pep (Pål Erik Pedersen, fysioterapeut), og Atle (Thunshelle, fysisk trener) blir med i teamet.

Les også Breddeklubb reagerer på Starts oppførsel: – Viser at de ikke bryr seg så mye om jobben vi har gjort

En mulighet han ikke kunne si nei til

Djerv 1919 mener at Start har opptrådt respektløst i prosessen med å hente Eide til Sørlandet. 3. divisjonsklubben står nå uten trener to uker før serien sparkes i gang igjen, etter at det har vært full stopp i breddefotballen siden pandemien brøt ut. Eide synes det er trist å skulle forlate klubben, men er tydelig på at muligheten i Start er noe han ønsker å ta.

– Det er vemodig. Det er spillere og en klubb som betyr mye for meg. Jeg har bare positive ting å si om Djerv, men nå fikk jeg muligheten til å være trener for et lag på et høyt nivå. Jeg får også drive på med fotball på heltid, noe som er viktig for meg.

På spørsmål om hvilke erfaringer han tar med seg derfra, svarer den 27 år gamle treneren:

– Jeg har vært med på å bygge opp en klubb som lå litt brakk. Nå har de kommet opp på et anstendig nivå, og fortsatt er det et uforløst potensial der. Det hadde jeg håpet å kunne utløse, men når det kom en sånn utfordring, var det mer fristende.