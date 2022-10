Febersyk Haaland byttet ut – målløst Dortmund-oppgjør etter straffebom

(Borussia Dortmund – Manchester City 0–0) En småsyk Erling Braut Haaland (22) ble temmet av Mats Hummels (33) og gamle lagkamerater før han ble byttet ut i pausen.

TØFF KVELD: Mats Hummels og Borussia Dortmund passet godt på Erling Braut Haaland i den ene omgangen han spilte.

Det ble sportslig sett ikke et lykkelig gjensyn med gamle lagkamerater og Dortmund-fans for Haaland. Han ble matchvinner i det første Champions League-oppgjøret mot Borussia Dortmund i september, men det ble en rolig og småfrustrerende aftenbare tre dager etter at han scoret to nye mål mot Brighton.

– Erling følte seg ikke bra og hadde litt feber før kampen, sa City-manager Pep Guardiola på spørsmål om hvorfor stjernespissen ble byttet ut.

Det var ikke bare den angivelige feberen som ødela for Haaland. Stopperveteran Hummels var en av kampens beste spillere, og skal ha mye av æren for at City skapte svært lite.

Uansett var begge lag fornøyde med uavgjort. Manchester City var allerede sikret avansement, og etter 0–0 i Tyskland er også Dortmund videre fordi de er tre poeng foran Sevilla og bedre på innbyrdes oppgjør.

Etter kampen gliste Haaland bredt da han snakket med Dortmund-spillerne, og han virket ikke veldig sykdomspreget da han klemte på sine gamle venner.

Han han tok seg også tid til å «takke» hjemmesupporterne for kampen. De sang Haalands navn, og setter tydeligvis fortsatt pris på sin tidligere helt.

– Det er deilig å stoppe alle City-spillerne, og spesielt Erling fordi vi vet hvor farlig han er, sa Jude Bllingham til BT Sports etter kampen.

KOMPISER: Erling Braut Haaland gir Jude Bellingham en klem etter det målløse oppgjøret.

Ny straffemiss

Det var Manchester City som kom nærmest seieren da Riyad Mahrez ble felt og fikk straffe like før timen var spilt. Men ettersom Haaland var byttet ut, så tok Mahrez straffen selv og Dortmund-keeper Gregor Kobel fikk kastet seg mot høyre og slått unna.

BLE FELT – BOMMET: Emre Can feller Riyad Mahrez, men Manchester City-spilleren bommer fra straffemerket noen sekunder senere.

Dermed ble det bare bekreftet at Manchester City er et av de svakeste lagene i Europa på straffespark. At Mahrez fortsatt tar straffer er smått utrolig. Dette var hans tiende bom for Leicester, Manchester City og Algerie. Han har scoret 22 ganger fra straffemerket, men uttellingsprosenten er alt annet enn imponerende.

Haaland på sin side har satt to av to straffer for Manchester City, og totalt i karrieren har han scoret på 28 av 30 straffespark i karrieren.

– Vi får se hva vi skal gjøre. Siden jeg kom hit har vi misset 24 eller 25 straffespark, og de fleste av dem i Champions League. Det er for mange. Jeg har alltid beundret modigheten de viser ved å ta straffe, men det er et stort problem at vi bommer på for mange, sa Guardiola.

Fakta Manchester Citys straffer under Pep Guardiola 2022/23-sesongen: 3 mål/5 forsøk

2021/22-sesongen: 11 mål/14 forsøk

2020/21-sesongen: 7 mål/11 forsøk

2019/20-sesongen: 10 mål/16 forsøk

2018/19-sesongen: 7 mål/11 forsøk

2017/18-sesongen: 7 mål/10 forsøk

2016/17-sesongen: 10 mål/14 forsøk Totalt: 55 mål/81 forsøk = 67,9 prosent mål

Kilde: Transfermakt. Les mer

Det var Borussia Dortmund som skapte det som var av sjanser i første omgang, og anført av ungguttene Karim Adeyemi (20 år) og Youssoufa Moukoko (17 år) burde de tatt ledelsen.

Moukoko fikk den aller største muligheten, men etter serveringen fra Adeyemi avsluttet supertalentet utenfor fra seks meter da det var spilt 36 minutter på Signal Iduna Park.

TØFF TAKLING: Emre Can tar både ballen og Erling Braut Haaland i en meget tøff takling i første omgang.

Haaland savnet nok både Kevin De Bruyne og Bernardo Silva, som ble spart fra start i det som ikke var en spesielt viktig kamp for Manchester City.

Da andre omgang ble satt i gang var Silva byttet inn, men da satt Haaland på benken. Han er trolig tilbake fra start i helgens ligamøte borte mot Leicester. Det ble spekulert i om 22-åringen fikk seg en liten skade da Can klippet ham ned etter en halvtimes spill. Can var først på ball, men tok deretter de dyrebare bena til nordmannen.

Det var uansett lite som tydet på skade da Haaland takket sine gamle lagkompiser for kampen, og Guardiola kunne altså fortelle at toppscoreren hadde vært småsyk.