Ødegaard briljerte foran Wenger da Arsenal snudde og vant: – Soleklart banens beste

(Arsenal - West Ham 3–1) Martin Ødegaard (24) fortsetter å dominere i Premier League. Etter VM-pausen noterte han seg for to nye målpoeng da Arsenal snudde og slo West Ham.

STRÅLTE: Martin Ødegaard leverte to assists mot West Ham på Boxing Day.

– Jeg synes egentlig vi åpner ganske bra, så får den en scoring ut av ingenting. Så fortsetter vi, og «stepper opp». Da får vi mål og etter det har vi full kontrol. Vi spiller en veldig god kamp, sier Ødegaard til Viaplay.

Med tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger tilbake på Emirates Stadium for første gang på over fire år, ble Ødegaard sentral i vertenes sterke snuoperasjon etter pause. Arsenal økte serieledelsen med tre nye poeng.

– Han var soleklart banens beste. Han styrer fullstendig sjappa utpå der, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland.

Arsenal- og Norge-kapteinen sendte av gårde et distanseskudd like etter hvilen, som skulle vise seg å bli en perfekt målgivende pasning.

– Jeg skal ikke juge å si at det var pasning. Det er fristende, men det var et skudd, bekrefter Ødegaard overfor Viaplay.

Bukayo Saka fikk et perfekt touch alene med keeper, og sendte hjemmelaget tilbake i kampen:

Ødegaard og Arsenal fikk momentum etter en seig første omgang, og kort tid etter utligningen gikk vertene i ledelsen. Også denne gang med kapteinen involvert. Ødegaard fant Granit Xhaka utenfor 16-meteren, som tredde Gabriel Martinelli igjennom på kanten.

Det brasilianske stjerneskuddet sendte en markkryper mot nærmeste hjørne, og hjemmelaget hadde snudd kampen - til glede for Arsenal-legenden Wenger på tribunen.

TILBAKE: Arsène Wenger besøkte gamleklubben for første gang på over fire år.

Ødegaard var ikke ferdigservert for kvelden, og ti minutter etter Martinellis scoring fant nordmannen Nketiah i feltet. Spissen - som vikarierer i Gabriel Jesus’ skadefravær - vendte opp og avsluttet raskt.

Nok en markkryper forbi Fabianski i West Ham-buret, og 3–1 til vertene.

– En kjempegod start på andre del av sesongen. Guttene var på hugget i dag. Det var deilig å starte der vi forlot det, sier Nketiah i et Viaplay-sendt intervju.

– Jeg unner ham det ekstremt mye. Slik som han har jobbet, han har spilt lite, men fighter hver dag på trening, sier Ødegaard om lagkameraten.

Den tidligere Arsenal-helten Cesc Fabregas er også fra seg av begeistring for nordmannen. Den spanske legenden, EM-vinner to ganger og verdensmester i 2010, spekulerer i at spillere som ikke var i VM kan ha en fordel nå, og skriver om Ødegaard: «Han er virkelig på i dag. Elsker stilen hans.»

Hjemmelaget fortsatte i samme spor som før VM-pausen også før pause, med mye ballbesittelse og offensiv angrepsfotball. Men da Sakas nettkjenning etter kun fem minutter ble annullert for offside, og Ødegaard misbrukte sin store sjanse ved halvspilt omgang, var det gjestene som skulle ta ledelsen først.

Jarrod Bowen stormet frem på en kontring, og den unge stopperkjempen William Saliba var akkurat for sent ute innenfor 16-meteren. West Ham fikk straffe, og Said Benrahma gjorde ingen feil.

Men med Arsenals sterke andre omgang ble det en tøff kveld for David Moyes og West Ham, som tapte i fjerde Premier League-kamp på rad.

Arsenal er stadig serieledere, med syv poeng ned til Newcastle på annenplass. Erling Braut Haaland og Manchester City er åtte poeng bak Arsenal med én kamper mindre spilt. City møter Leeds onsdag.