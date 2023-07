Adam Yates vant åpningsetappen i Tour de France – slo tvillingbroren i avslutningen

Adam Yates vant den første etappen av årets Tour de France og får dermed bære den gule trøya på søndagens etappe.

Adam Yates jubler for seier på åpningsetappen av Tour de France. Han slo tvillingbror Simon (i bakgrunnen) i avslutningen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Tobias Halland Johannessen ble beste nordmann på 30.-plass på åpningsetappen i Tour de France. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Alexander Kristoff rullet inn til lagbussen etter målgang i Bilbao. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I motbakkene inne i Bilbaos gater var det Adam Yates (UAE) som var sterkest og tok seieren. På oppløpet slo han tvillingbroren Simon (Jayco). Dermed får han æren av å ikle seg den gule trøya på søndagens 2. etappe til San Sebástian.

– Jeg vet ikke engang hva jeg skal si. Broren min kom fram i front og vi begynte å jobbe sammen. Vi snakker sammen hver dag, så det er veldig fint at vi får dele dette sammen. Samtidig så kunne han gjerne gjort det enklere for meg, sa Yates til arrangøren etter etappen.

Tobias Halland Johannessen hang lenge med og syklet i mål som nummer 30, 33 sekunder bak vinneren.

– Det går hardt fra bunnen av og opp den siste bakken. Jeg var litt seig, men jeg bestemte meg for å bare kjøre. Jeg kjørte det jeg hadde og prøvde det jeg kunne, sa Uno-X-rytteren til TV 2 etter etappen.

Halland Johannessen har selv en syklende tvillingbror og syns det er gøy at Yates-brødrene ledet an på åpningsetappen.

– Det er kult at to tvillinger gjør det godt. Neste år så er vi der, smilte han.

Sammenlagtkanonene Enric Mas (Movistar) og Richard Carapaz (EF Education-Easypost) gikk stygt i bakken med to mil igjen. Carapaz kom seg tilbake på sykkelen, mens Mas måtte gi seg allerede på åpningsetappen.

Gregaard i brudd

For andre gang i historien gikk «Le grand depart» i Spania. Det var ingen tempoetappe eller flat spurtetappe som sparket årets ritt i gang, men isteden en tøff ferd rundt den baskiske storbyen Bilbao.

Med fem kategoriserte stigninger og en finale i motbakke, var det klatrerne og bruddrytterne som var favorittene på lørdagens åpningsetappe.

Uno-X-rytteren Jonas Gregaard kom seg med i morgenbruddet og tok også de første poengene i årets klatrekonkurranse. Morgenbruddet forsøkte å skaffe seg en solid luke, men Tim Declercq (Soudal – Quick Step) ledet an hovedfeltet og holdt dem i en stram line.

Etter å ha vært førstemann over den første kategoriserte stigningen, greide ikke Gregaard å være blant de to første over 3.-kategorien Côte de San Juan de Gaztelugatxe, og han tapte dermed ledelsen i klatrekonkurransen til nederlandske Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny).

Powless tok klatretrøya

Med tre kategoriserte stigninger igjen, og fem mil igjen til mål, ble bruddet hentet inn av hovedfeltet. Gregaard fikk dermed være med å lede an etappen i 13 mil.

Uno-X-rytteren Jonas Abrahamsen var først over 4.-kategorien Col de Morga med i underkant av fem mil igjen til mål.

Opp 2.-kategorien Côte de Vivero ble det kjørt knallhardt i feltet og flere ryttere måtte gi slipp. Neilson Powless (EF Education-Easypost) var først over toppen og sikret seg dermed retten til å bære klatretrøya på søndagens etappe.

Allerede på første etappe var sammenlagtkanonene i fronten av feltet og både Tadej Pogacar (UAE) og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) viste seg fram i fronten på den siste milen.