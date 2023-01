Henrik Røa med skrekkfall i Kitzbühel - sveitsisk frykt for Odermatts VM-deltagelse

Henrik Røa har gjennomgått en vellykket operasjon etter beinbruddet i Kitzbühel-utforen. Også Marco Odermatt, rivalen til Aleksander Aamodt Kilde, fikk en smell og sveitserne spekulerer i om VM kan ryke.

Fra startnummer 48 kjørte landslagsalpinist Henrik Røa mot mål, men fikk et slag på venstreskien og falt stygt over målstreken. Hastigheten skal ha vært oppe i 140 km/t, ifølge Kronen Zeitung Kronen Zeitungstoravis i Østerrike. .

Røa ble fraktet til sykehuset i Kitzbühel med ambulansehelikopter. Der ble det konstatert et brudd i leggen. 27-åringen har vært gjennom en vellykket operasjon og tilstanden skal være god. Det har også blitt gjort undersøkelser som utelukker andre skader utover beinbruddet, opplyser sportssjef Claus Ryste ved 17.30-tiden.

Heming-løperen blir på sykehuset til i morgen. Skiforbundet ber om ro rundt 27-åringen.

Antar sesongen er over

Hjemme i Norge sukket landslagssjef Steve Skavik etter fallet.

– Det så ikke pent ut, men det har gått forholdsvis bra, kan det se ut til, sier Skavik til VG.

Skavik antar at sesongen er over for Røa.

– Dette er veldig kjedelig, og ekstra for Henrik som kanskje har hatt litt motgang med utstyret etter skaden han kom tilbake fra i fjor. Det er utrolig kjedelig og setter ham mye tilbake.

Røa har tidligere slitt med lår-muskulaturen, brudd i ryggen, hjernerystelser og kneskader.

FIKK BEHANDLING: Henrik Røa får hjelp etter et stygt fall i Kitzbühel.

Kilde berget unna fall

Røa kom i mål til 50. plass - 2,60 sekunder bak Vincenct Kriechmayr som vant utfor-klassikkeren «Die Streif» hjemmebane for første gang. Kronen Zeitung skriver at det ble helt stille blant folkehavet i målområdet da Røa falt. Florian Schieder fra Italia og Niels Hintermann fra Sveits kom også på pallen.

Norges største håp, Aleksander Aamodt Kilde, ble nummer 16 fredag. Han holdt også på å ramle i Kitzbühel-løypa fredag, men klarte utrolig nok å holde seg på beina.

– Jeg kommer litt guffent i gang. Skiene går litt fra meg, er ikke under meg helt som jeg ønsker. Så går jeg veldig langt i skråkjøringen, jeg kommer litt bakpå var nær døden-opplevelse. Jeg så nettet komme. Det var et øyeblikk jeg tenkte nå går jeg i nettet, men jeg hadde centimeterne på min side. Det gikk greit, sier Kilde til NRK.

Han kalte dette «nær-døden-opplevelse»:

Frykt for Odermatt

Verre virker det å ha gått med Kildes største rival i fartsøvelsene. I Sveits er det uro rundt Marco Odermatt, som leder verdenscupen sammenlagt 325 poeng foran Kilde.

Avisen Blick skriver at Odermatt haltet etter fredagens utfor, hvor han holdt på å falle. Odermatt står over lørdagens konkurranse. Blick melder at det er mistanke om en meniskskade og spekulerer i om VM kan ryke. VM starter 6. februar i franske Courchevel/Méribel.

Odermatt skal ha forlatt løypa uten å ha gitt intervjuer, ifølge Blick.

Marco Odermatt leder verdenscupen sammenlagt.

Adrian Smiseth Sejersted ble beste norske på femteplass i Kitzbühel, 39 hundredeler bak Kriechmayr.

– Jeg hadde sinnssykt lyst på den pallplassen. Aaah, den svei ganske hardt. Det er bittert, sa Sejersted til NTB.

– For Adrian ble det en veldig stor opptur, noen bakfra var kanskje heldigere med sikten og vinden, sier Skavik.

PS! Det er ny mulighet utfor-mulighet lørdag kl. 11.30 på NRK.