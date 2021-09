Wesley So mener Carlsen er helt suveren: – Bare tull, sier ekspert

Wesley So kan snyte Magnus Carlsen for tour-seier. Men uttalelsene hans tyder på noe helt annet.

Wesley So (til venstre) er én av Magnus Carlsens argeste rivaler. Amerikaneren har stor respekt for Carlsen. Her avbildes de under VM i Fischersjakk i 2019, som So vant.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Wesley So er Magnus Carlsens store konkurrent når Champions Chess Tour starter lørdag.

På brettet har de vært erkerivaler hele året.

Men utenfor brettet er de ikke akkurat i tottene på hverandre.

Wesley So bruker nemlig hver mulighet til å rose – eller rett og slett hylle – nordmannen. Blant annet har han uttalt at Carlsen er «hode og skuldre» foran alle sine konkurrenter.

Det er ikke Carlsen enig i.

– Touren til nå har ikke tydet på det i det hele tatt. Det er bare på slutten av touren jeg har følt at jeg har et overtak. Før det har jeg egentlig halset litt etter, sier Carlsen til Aftenposten.

Carlsen-stikk

Carlsen møtte pressen i Møllergata i Oslo kvelden før turneringen. Den foregår på nett. Men Carlsen skal spille fra Oslo, akkurat som konkurrentene Anish Giri og Jan-Krzysztof Duda.

Carlsen har med seg en knapp ledelse på So før Champions Chess Tour-finalen. Men So har plaget ham gjennom hele touren.

Amerikaneren har vunnet tre av ni turneringer – akkurat som Carlsen.

I intervjuer er So kjent for sin påfallende ydmykhet. Etter at han vant Opera Rapid-turneringen i februar, beklaget han dypt og inderlig for å ha feiret.

Av og til forklarer han seire med at «Carlsen hadde uflaks».

– Hva tenker du om at rivalen din er så ydmyk?

– Jeg tror det er hans måte å være på, på godt og vondt, sier Carlsen.

Før han smilende legger til:

– Hvis du hadde en løgndetektor på ham, ville kanskje svarene vært litt annerledes, sier Carlsen med et smil.

Fakta Stillingen før Champions Chess Tour-finalen 1. Magnus Carlsen (Norge): 16,5 poeng 2. Wesley So (USA): 12,5 poeng 3. Levon Aronian (USA): 8 poeng 4. Teimur Radjabov (Aserbajdsjan): 6 poeng 5. Anish Giri (Nederland): 5,5 poeng 6. Hikaru Nakamura (USA): 4 poeng 7. Vladislav Artemjev (Russland): 3,5 poeng 8. Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike): 2,5 poeng 9. Sjakhrijar Mamedjarov (Aserbajdsjan): 0,5 poeng 10. Jan-Krzysztof Duda (Polen): 0 poeng *Det skal spilles ni runder. Man får tre poeng for hver seier. Går partiet til lynsjakk-omspill, får vinneren to poeng og taperen ett poeng Les mer

– Det er bare tull

So har bodd i USA i mange år, men ble født i Filippinene.

Der vokste han opp i et fattig nabolag. So snakker ofte om sin religiøse overbevisning.

Bakgrunnen har formet sjakkstjernens ydmykhet, tror Grønn.

– Han sier hele tiden at Magnus er så mye bedre. Men partiene viser ikke det. Andre spillere tør stort sett si at de er relativt gode. Men man hører aldri So skryte av seg selv. Når han vinner, takker han Gud. Når han taper, da er det fortjent, sier Grønn.

Men resultatene taler sin tydelige historie. Wesley So har vært verdens store sjakkspiller i 2021 – utenom Carlsen, selvfølgelig.

Men So har dabbet litt av de siste turneringene.

– Kanskje han av og til tror på nedsnakkingen. Det er bare tull. Han er vanvittig god, roser Grønn.

Fakta Champions Chess Tour-finalen Varer fra 25. september til 3. oktober. Den tiende og avsluttende turneringen i Champions Chess Tour 2020–21. Spillere tar med seg poeng fra de tidligere turneringene. Den med flest poeng til slutt, vinner hele Champions Chess Tour

Ti spillere deltar

Alle møter hverandre til kamper (ni totalt pr. spiller)

Hver kamp består av fire hurtigsjakk-partier (15 minutter betenkningstid+10 sekunder ekstra pr.trekk.

Hvis en kamp ender likt, brukes enda raskere partier til å avgjøre vinneren Les mer

Mener kun to kan vinne

Så god at Champions Chess Tour-seier fortsatt er mulig.

Tour-avslutningen består av ni kamper – med tre poeng i potten i hver av dem.

So har fire poeng opp til Carlsen. Det er 4,5 poeng ned til Levon Aronian på tredjeplass.

– Tar noen igjen Carlsen?

– Nei, jeg tror ikke det, sier Jon Ludvig Hammer, som skal kommentere turneringen for TV 2.

– Det er to stykker som kjemper om sammenlagtseieren. Det er Magnus, og det er Wesley. Ingen andre har sjans, legger han til.

Champions Chess Tour-finalen starter lørdag klokken 17. Partiene sendes på TV 2 Sport 2. Man kan også se de på Youtube-kanalen til chess24.com (engelske kommentatorer).