Skiskyting: Martin Nevland vant sprinten i junior-VM

Skiskytteren Martin Nevland vant en nervepirrende sprint i junior-VM i OL-løypene i Soldier Hollow. Martin Uldal tok bronsen.

NTB

For mindre enn 30 minutter siden

Martin Nevland tok gullet på sprinten i junior-VM lørdag.

Martin Nevland var blant de sist startende og leverte feilfri skyting. Nevland hadde tre gull fra U-VM for to år siden og var blant favorittene. Han vant med 11,9 sekunder foran finske Otto Invenius.

Martin Uldal var lenge i føringen etter blant annet å levert en stående skyting på fenomenale 19 sekunder. Det var det ingen av konkurrentene som matchet, men forholdene i sporet ble mye bedre for de sent startende. Finnen Invenius startet sent og var til slutt 8,9 sekunder foran Uldal. Det var før Nevland hadde skutt.

Mats Øverby var også feilfri, men endte 48,1 sekunder bak på en sjetteplass. Vetle Paulsen bommet fire ganger og endte på 22.-plass.