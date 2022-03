Mick Schumacher til sykehus med helikopter etter dramatisk krasj

Først mislyktes Lewis Hamilton (37) fullstendig, så krasjet Mick Schumacher (23) dramatisk i kvalifiseringen til Saudi-Arabias Grand Prix.

fullskjerm neste STYGG KRÆSJ: Mick Schumacher smalt i murveggen i stor fart under kvalifiseringen i Saudi-Arabias Grand Prix. På dette bildet er Schumacher ute av bilen og fraktet på båre inn i en ambulanse. 1 av 4 Foto: XPB / Pa Photos

Sergio Pérez i Red Bull vant kvalifiseringen foran de to Ferrari’ene Charles Leclerc og Carlos Sainz jr. - og med Max Verstappen som nummer fire.

Viaplays reporter i Jeddah opplyser at Mick Schumacher er okay og har snakket med sin mor Corinna på telefon. Faren er som kjent Formel 1-legenden Michael Schumacher, som er alvorlig skadet etter en skiulykke i desember 2013.

TV-bilder i 19.30-tiden viser at han ligger på en båre, men smiler og snakker. Han er ført til sykehus i helikopter.

Det var i sving nummer ni at Schumacher mistet kontroll over bilen i et forsøk på å sette en bedre kvalifiseringstid. Han kjørte over «fortauskanten» på den ene siden av veien - for så å treffe muren på den andre siden.

– Det var virkelig en stygg krasj, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Han har ingen synlige skader, men de vil sjekke ham og gjøre litt scanning for å se at det ikke er noen skader etter de kreftene han er utsatt for, sier Haas-sjefen Günther Steiner ifølge Sky Sports.

Ifølge Viaplay ble Schumacher utsatt for 35 G i sammenstøtet.

RØK: Lewis Hamilton røk ut i den første kvalifiseringsrunden

– Noe av det mest brutale jeg har sett, sier Henning Isdal på direkten.

Sammenstøtet med betongmuren var så kraftig at hele betongklossen flyttet på seg. TV-produksjonen viste ikke reprise av krasjen før det var klart at tilstanden til Schumacher var bra.

Det har vært mye kritikk av banen i Jeddah, da den er både veldig smal og veldig rask. Den debatten kommer nok til å fortsette etter denne ulykken.

– Den svingen er ... det er forferdelig å se det som skjer med Mick. Heldigvis har det gått bra, sier Lewis Hamilton i et intervju vist på Viaplay, der han forteller at farten i denne svingen er over 270 km/t.

– Jeg beklager folkens, sa Hamilton på radioen til laget etter at han rød ut allerede etter den første kvalifiseringsrunden.

– Bilen var ikke kjørbar, var Hamiltons forklaring i Viaplay-intervjuet.

– Den var veldig ustabil, jeg vet ikke hva som skjer i morgen. Men det var jeg som valgte det, sier Hamilton om hvorfor bilen tydeligvis hadde feil set-up.

For mens lagkamerat George Russell kjørte inn til fjerde beste tid i Q1, klarte ikke Hamilton - som ble nummer tre i løpet forrige helg - bedre enn 16. plass.

– Det er ikke den Hamilton vi kjenner. Det må være noe med bilen som ikke er riktig, sier tidligere Formel 1-fører Paul Di Resta ifølge Sky Sports.

– Jeg har ikke ord. Det er bare svimlende. Det er en enorm skuffelse for Lewis, sier ekspertkollega Jenson Button på Sky Sports

Det betyr at den syvdobbelte verdensmesteren ikke går videre til den andre kvalifiseringsomgangen, som er forbeholdt de femten beste. Samtidig betyr det at han må starte som nummer 16 i søndagens løp.

– Er det dette tiårets foreløpige sjokk i Formel 1? spurte Viasats ekspertkommentator Hennig Isdal da det var klart at Hamilton røk.

Da det ble klart at briten var slått ut, fanget kamera opp en tydelig forbannet teamsjef Toto Wolf som gestikulerte voldsomt inne i Mercedes sin garasje.

I den første kvalifiseringsrunden var det Ferraris Charles Leclerc som var rasket. Føreren av den røde bilen tok pole position og vant forrige løpshelg.