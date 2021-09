Viking-juvelen endte måltørken og straffet Haugar på ny: – Deilig å bli kvitt den

Sanne Lekven sendte Viking i føringen og var svært delaktig i 2–0-seieren over Haugar.

Storsigneringen fra Sandviken scoret i sine to første kamper for Viking, men har måttet vente på sin første scoring i serien. Søndag løsnet det endelig for Sanne Lekven (20) borte mot Haugar etter fire kamper uten scoring.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden