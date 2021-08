Uavgjort mellom Kåsen og Egersund

Kåsen og Egersund delte poengene på Kåsen kunstgress i G13 1. divisjon mandag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter 29 minutter tok Egersund ledelsen ved Magnus Kapstad Urdal.

Kåsen sikret poeng

Even Olsen Oltesvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 63 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-1.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp ligger Kåsen på sjetteplass på tabellen med to poeng, mens Egersund er på fjerdeplass med fem poeng.

3. september er det ny kamp for Egersund. Da møter de Bryne. Kåsen skal måle krefter med Ganddal 6. september.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.