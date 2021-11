Fra himmel til helvete – til slutt raknet det helt

Ole Gunnar Solskjærs managerkarriere i Manchester United har vært fylt av flere oppturer – men også en rekke, tunge nedturer. Til slutt raknet det helt.

Ole Gunnar Solskjær må takke for seg i Manchester United.

Forventningene til United var skyhøye etter forrige sesongs andreplass, Europa League-finale og kjøp av flere nye stjernespillere. Det startet bra med nedsablingen av erkerival Leeds, men siden har resultatene svingt voldsomt.

Flere britiske medier siterer anonyme kilder på hvordan flere av klubbens stjernespillere skal ha mistet troen på Solskjær de siste ukene.

Superagent Jorge Mendes – som blant annet representerer Cristiano Ronaldo – skal ifølge The Athletic ha spurt kort tid etter Watford-tapet i helgen om hva United-styret kom til å foreta seg. Han skal ha fått beskjed om at oppsigelsesprosessen var i gang.

Det er ikke første gang Mendes skal ha vært i kontakt med United-ledelsen de siste ukene. Flere av klientene hans skal ha konkludert med at Solskjær ikke «holdt nivået», ifølge lokalavisen Manchester Evening News.

Lokalavisen skriver at majoriteten av spillerne likte Solskjær som person, men at de konkluderte for en stund tilbake at han ikke lenger var rett mann til jobben. Stemingen i garderoben beskrives som «resignert». Solskjærs taktiske valg, bruk av spillere og kvaliteten på treningsøktene og støtteapparatet skal flere ganger ha vært diskutert høylytt i United-garderoben.

Spesielt etter 4–2-tapet mot Leicester i oktober skal flere av spillere ha utfordret Solskjær i garderoben etter kampen. Stemningen skal ha surnet ytterligere etter det ydmykende 0–5-tapet mot Liverpool, ifølge The Telegraph.

Da skal også United-styret ha startet prosessen med å se seg om etter alternativer til Solskjær. Til slutt ble helgens tap mot Watford tungen på vektskålen for United-styret.

Her er fem høydepunkter og fem nedturer for Ole Gunnar Solskjær i Manchester United:

1. Første kamp

Stemningen på Old Trafford hadde gått fra vondt til verre i de siste kampene José Mourinho var manager.

Så kom Solskjær tilbake til klubben i sitt hjerte – i første omgang som midlertidig manager rett før jul i 2018.

Motstander var hans tidligere klubb Cardiff, og det ble en Solskjær-fest: 5–1-triumf på bortebane. Lingard (2), Rashford, Herrera og Martial gjorde inngangen til julehøytiden perfekt for nordmannen.

Både Rashford og Herrera markerte scoringene med å kopiere Solskjærs ikoniske feiring fra Champions League-finalen i 1999. Manchester United var ubeseiret i Solskjærs 11 første kamper.

Ander Herrera feiret på Solskjær-vis da han la på til 2–0.

2. Snuoperasjonen mot PSG borte

Den første virkelige manndomsprøven for Solskjær kom i 16-delsfinalen mot Paris Saint-Germain i 2019.

United tapte 0–2 på Old Trafford. Det offensive stjernegalleriet til franskmennene var i storform.

Det så mørkt ut før bortekampen i Paris.

Men med Sir Alex Ferguson på plass i den franske hovedstaden, vant Solskjærs menn 3–1 etter to mål av Romelu Lukaku og ett på straffe av Marcus Rashford i sluttminuttene. Bortemålsregelen dro Solskjær & co. videre.

Denne nesten litt uvirkelige triumfen var viktig for at han noen uker senere skulle bli ansatt som permanent manager.

På overtid i Paris fullførte Marcus Rashford et utrolig 3–1-comeback.

3. Kjærligheten fra spillerne og fansen

På slutten av José Mourinhos managertid, så ingenting ut til å stemme for United. Det var hverken resultater eller humør å spore i klubben.

Venstreback Luke Shaw fikk høre det offentlig fra portugiseren – ved flere anledninger.

Under de første kampene til Solskjær bråsnudde stemningen. Gleden var tilbake på Old Trafford. Spillerne koste seg.

«Ole’s at the wheel, tell me how does it feel», sang supporterne i jubelrus.

Mannen som avgjorde Champions League-finalen for dem i 1999, ble mottatt som en frelser.

Han scoret sjarmpoeng da han tok med norsk sjokolade til damen i resepsjonen på Manchester United-anlegget – og ble elsket av hele klubben.

Kath Williams i United-resepsjonen visste å sette pris på 200 gram Freia melkesjokolade.

4. Guardiola-statistikken

Tanken på å skulle møte Pep Guardiola til managerduell er nok til å gi enhver manager søvnvansker, svettetokter og prestasjonsangst.

Men Solskjær har klart seg bemerkelsesverdig godt mot Manchester City-treneren.

Totalt ble han stående med fire seirer, én uavgjort og fire tap på ni kamper. Til sammen spilte Solskjær altså uavgjort i managerkampen mot den spanske fotballmesterhjernen – på tross av at han ble ydmyket i siste kamp mellom de to.

Etter totalt ni kamper mellom byrivalene Manchester City og Manchester United skilles de to managerne som likemenn.

5. Evnen til å snu det

United har også vært i flere tunge perioder under nordmannens ledelse.

Men gang på gang har manageren og spillerne levert gode prestasjoner mens rykter om en snarlig sparking av Solskjær har hengt over dem.

Kristiansunderen hadde kniven på strupen i starten av desember 2019 etter en rekke dårlige kamper. Så vant de i løpet av fire dager både mot Tottenham og Manchester City – og supporterne fikk igjen troen på Solskjær.

Etter det forferdelige 0–5-tapet for Liverpool i høst, var presset voldsomt på Solskjær. Han og spillerne slo tilbake med festfotball og 3–0 borte mot Tottenham – og jobben var igjen reddet, for en stund.

Jürgen Klopp (t.h.) gjorde oktober-søndagen til et mareritt for Solskjær.

Fem nedturer

1. 0–5 for Liverpool

Noen kamper er viktigere enn andre. 0–5 for Liverpool hjemme på Old Trafford i oktober 2021 var særdeles tung å svelge.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ble avkledd, ydmyket og rundspilt av Liverpool, som tok sin største seier på Old Trafford noensinne.

– Den mørkeste dagen jeg har hatt i denne jobben, sa mannen fra det norske Nordvestlandet.

– Dette er trolig den verste lagprestasjonen i Premier League-historien, mente en fotballanalytiker.

Med fasit i hånd kan vi nok si at det var begynnelsen på slutten for Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær prøvde med noen bytter, men ingenting lyktes mot Liverpool.

2. Tapet mot Villarreal

Det ble ingen titler for Solskjær i sin tid som Manchester United-manager. Han var aldri nærmere enn i mai 2021, da spanske Villarreal var motstander i Europa League-finalen.

Etter å ha kommet under i første omgang, utlignet Edinson Cavani i andre omgang. Med 1–1 ventet ekstraomganger. De ble målløse.

Straffesparkkonkurransen ble langt fra målløs.

Supporternes negler på ha vært bitt helt ned til stumpene etter 21 straffemål på rad.

Så steppet United-keeper David de Gea opp som sistemann av de 22 spillerne på banen.

Han bommet. Manchester Uniteds titteltørke under Solskjær fortsatte.

Manchester United har ikke vunnet titler under Ole Gunnar Solskjær. Her har han hentet sølvmedaljen etter Europa League-finalen mot Villarreal.

3. De tapte semifinalene

God stemning i klubben er vel og bra, men titler og trofeer er det som til slutt betyr noe for Manchester United-supporterne.

Derfor var det spesielt tungt med fire semifinaletap under Solskjær. To av nederlagene kom mot bykollega Manchester City.

Ligacupen: Tapte 2–3 sammenlagt mot Manchester City (2019/2020-sesongen).

FA-cupen: Tapte 1–3 mot Chelsea (2019/2020-sesongen).

Europa League: Tapte 1–2 mot Sevilla (2019/2020-sesongen).

Ligacupen: Tapte 0–2 hjemme mot Manchester City (2020/2021-sesongen).

Ole Gunnar Solskjær og Anthony Martial må innse at de har tapt semifinalen i Europa League mot Sevilla.

4. 1–6 for Tottenham

Den 4. oktober 2020 skulle bli et mareritt for Solskjær som Manchester United-manager.

Anthony Martial ble sendt i dusjen med rødt kort. Forsvarstabbene florerte.

José Mourinho og Tottenham ga seg ikke før de hadde scoret seks mål på Old Trafford.

Bare én annen gang siden 1930 har Manchester United sluppet inn seks mål på hjemmebane – mot Manchester City i 2011.

Her må Ole Gunnar Solskjær gratulere José Mourinho etter 1–6-tap i oktober 2020.

5. Watford-slutten

Da Ole Gunnar Solskjær gikk mot bortefansen og ba om unnskyldning etter 1–4-tapet, kom buingen som på mange måter symboliserte at hans tid som Manchester United-manager var over.

Spillerne, særlig Bruno Fernandes, prøvde å skjerme Solskjær og ta skylden selv.

– Det er lett å skylde på manageren eller trenerteamet, men noen ganger er det spillerne, oppsummerte målvakten David de Gea.

Harry Maguire rotet på seg et rødt kort på 2–1 til Watford og 20 minutter igjen av ordinær tid. På overtid kom to mål som gjorde at resultatet ble enda styggere.

Og satte et sørgelig punktum for Solskjærs Manchester United-karriere.

Manchester United ble ydmyket av Watford lørdag. Victor Lindelöf og Jadon Sancho fortviler sammen med Solskjær etter matchen.