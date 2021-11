De heteste kandidatene dersom Solskjær får sparken

Etter 1-4-tapet mot Watford er Ole Gunnar Solskjærs fremtid på Old Trafford mer usikker enn noen gang.

Fra venstre Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, Zinedine Zidane og Brendan Rodgers

Dette er trolig de heteste kandidatene til å ta over jobben dersom han får sparken:

Zinedine Zidane:

Står uten jobb etter at han takket for seg i Real Madrid i mai. Manchester Evening News melder at 49-åringen nylig har tatt engelsk-kurs …

Mauricio Pochettino:

Har nå ansvaret i PSG, men har vært koblet til Old Trafford en rekke ganger tidligere da han hadde stor suksess i Tottenham. Argentineren blir trolig en meget dyr mann å hente fra Paris.

Erik ten Hag:

51-åringen har stor suksess i Ajax, og samarbeider tett med klubbens administrerende direktør Edwin van der Sar - som tidligere var keeper i Manchester United. Denne duoen er rett for Manchester United mener mange. Men om det er mulig å få til, særlig midt i sesongen, er høyst usikkert.

Brendan Rodgers:

Leicester-manageren har imponert stort etter at han kom fra Celtic. Nå er ikke Leicester i kjempeform, men Rodgers har erfaring fra store klubber. At han var manager i Liverpool for noen år siden er kanskje ikke noen fordel når det kommer til å overbevise Manchester United-fansen.

Ryktene har også svirret i det siste, og dette spørsmålet fikk Rodgers til å reagere tidligere denne uken.

Graham Potter:

Brighton-manageren har gjort en formidabel jobb i Brighton, og det er flere som mener han vil være en opplagt kandidat i Manchester United.

Ralf Rangnick, Lauren Blanc, Diego Simeone, Michael Carrick, Carlo Ancelotti og Alex Ferguson (!) er også på listen over oddsfavoritter hos Sky Bet.

