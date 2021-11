Her provoserer Lewis Hamilton med regnbue-hjelm

Formel 1-sirkuset er for først gang i Qatar. Da benytter Lewis Hamilton (36) anledningen til en stille protest mot myndighetene i Gulf-staten.

NY HJELM: Lewis Hamilton stilte til fredagens trening i Qatar med ny design på hjelmen sin - regnbuefargene.

Norge og flere andre fotballandslag har på ulike måter markert sin bekymring for forholdene for utenlandske arbeidere i landet som skal arrangere fotball-VM neste år.

Lewis Hamilton setter søkelyset på noe helt annet: Han har i anledning helgens Grand Prix-løp i Qatar fått malt regnbue-flagget på hjelmen sin.

Bak på hjelmen til Hamilton står det denne helgen: «We stand together». Han har tidligere hatt teksten «Still We Rise» der.

Etter treningen fredag la mannen med start nummer 44 selv ut bilder av hjelmen på sosiale medier:

Hamilton får ros fra LHBT-miljøet for sin lille protest:

– Dette fyller meg med håp. Det er en utrolig støttende handling fra Lewis å vise solidaritet med LHBT-fellesskapet i sammenheng med at Formel 1 besøker en region der LHBT-personer møter diskriminering og utfordringer når det gjelder menneskerettigheter, sier Richard Morris til nyhetsbyrået PA, gjengitt av The Guardian. Han er stifter av en organisasjon kalt Racing Pride.

– Det viser hvordan sporten kan brukes som plattform til å fremme verdier for inkludering rundt om i verden. Da jeg vokste opp og begynte i motorsport, var det ingen LHBT-førere jeg kunne se opp til og ingen diskuterte eller viste støtte for LHBT-inkludering.

Ifølge 2021-rapporten til Human Rights Watch kan forhold mellom personer av samme kjønn straffes med ett til tre års fengsel i Qatar. Den samme rapporten skriver at muslimer kan få dødsstraff for annen seksualitet enn den mellom kvinne og mann, men det er ingen kjente tilfeller av dødsstraff for homoseksualitet. Myndighetene anerkjenner ikke ekteskap mellom personer av samme kjønn.

På pressekonferansen i Qatar torsdag ble Lewis Hamilton spurt om menneskerettigheter.

– Det er vanskelig å snakke om. Som sjåfører har vi ikke noe valg hvor vi skal kjøre. Det går fremover her, men det blir ikke bedre over natten. Det er fortsatt en lang vei å gå, sa den regjerende verdensmesteren da.

Han la til at Formel 1 ved å dra til Qatar hadde en plikt til å sette fokus på situasjonen for utenlandske arbeidere.

Lewis Hamilton har søndag beste startspor i Qatar Grand Prix. Han var nesten halvsekundet bedre enn VM-rivalen Max Verstappen i kvalifiseringen. Nederlenderen har nest beste startspor, mens Valtteri Bottas står i raden bak dem.

Hamilton vant sist helg i Brasil og reduserte Verstappens ledelse i VM til 14 poeng.