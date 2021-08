Nye detaljer om nachspielet: Slik kom Brann-spillerne seg inn på Stadion

Keepertrener fikk sms rett før han hadde sovnet.

Brann-spillerne lyktes med å komme inn på Stadion for å ha nachspiel.

Det er blitt det mest omtalte nachspielet på aldri så lenge. De siste to ukene har spillerne og Brann-ledelsen svart på utallige spørsmål om det som skjedde og hvilke konsekvenser det får. Brann-spillere har lagt seg flate, senest i en uttalelse mandag kveld.

Nå kan BT avsløre nye detaljer om hvordan de tolv som deltok kom seg inn på Stadion. Det holder nemlig ikke bare med adgangskort så sent på kvelden eller natten.

Etter middag og én runde på bar i sentrum, ville tolv av spillerne fortsette festen på Kniksens plass.

En praktisk detalj måtte avklares: Hvordan skulle de slå av alarmen på Stadion, som går på om kvelden?

Kontaktet støtteapparat

En i støtteapparatet ble først kontaktet, men forsøket skal ikke ha ført frem.

Så skal det ha plinget i telefonen til keepertrener Dan Riisnes. En sms fra Kristoffer Barmen tikket inn, får BT opplyst fra flere kilder tett på saken.

56-åringen skal ha vært på vei inn i nattesøvnen. Han har siden forklart internt i Brann at han trodde spilleren som tok kontakt bare skulle inn for å hente noe. Han sendte derfor koden på sms, får BT opplyst.

Keepertreneren skal siden ha lagt seg flat internt.

Riisnes har ikke ønsket å svare på BTs spørsmål.

Forrige fredag fikk Kristoffer Barmen sparken i Brann. Klubben oppga som hovedgrunn hans «sentrale rolle i gjennomføringen av nachspielet».

Barmen selv har bestridt denne påstanden. Klubben har utad ikke villet utdype hvilke konkrete handlinger som danner grunnlaget for oppsigelsen.

BT har tirsdag vært i kontakt med Eirik N. Monsen, Niso-advokaten som representerer Barmen. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer til denne saken.

Dan Riisnes på trening med Mikkel Andersen i forrige uke. Andersen har siden terminert sin kontrakt med klubben.

Fikk ikke til alarmen

Tilfeldighetene ville det slik at hovedtrener Eirik Horneland hadde gått fra jobb bare kort tid før spillerne ankom Stadion den aktuelle natten. Den nye sjefen for førstelaget hadde mye å ordne, og hadde jobbet helt til halv ett utpå natten etter treningskampen mot FK Fyllingsdalen, har han selv forklart i BTs Ballspark-sending.

For å kunne jobbe så sent, måtte han deaktivere alarmen som går på automatisk om kvelden. Da haugesunderen skulle gå, lyktes han ikke med å aktivere alarmen igjen, får BT opplyst.

Derfor var det ingen alarm å slå av da Brann-spillerne kom.

Horneland har ikke ønsket å la seg intervjue om denne saken, men sa dette i Ballspark-sendingen 18. august om sin lange arbeidsdag:

– Jeg skulle ønske jeg hadde vært her et par minutter lenger, slik at jeg hadde fanget opp det som skjedde. Men jeg hadde hatt en lang arbeidsdag etter kampen mot Fyllingsdalen og gikk hjem rundt halv ett.

Har stengt tilgangen

Spillerne har i utgangspunktet hatt tilgang til sitt eget område på Stadion. For eksempel for å kunne trene utenom arbeidstid eller for å hente noe.

Dette er det nå slutt på.

– Vi har stengt tilgangen til Stadion på nattetid, og vi har skiftet kode, sa Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann, til BT i forrige uke.

Siden nachspielet har ti spillere har fått skriftlige advarsler fra klubben. To har forlatt klubben og én er sagt opp.