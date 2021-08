Hergeirsson svarer på kritikk mot håndballjentene: – Vi er bare mennesker

TOKYO (VG) Landslagssjef Thorir Hergeirsson (57) opplyser at han er uenig i kritikken Nora Mørk (30) og andre norske spillere kom med mot damene som dømte i semifinaletapet for Russland.

BETENKT: Thorir Hergeirsson stilte til pressekonferanse lørdag morgen, japansk tid. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Jeg er ikke enig med henne i alle uttalelsene, men jeg forstår at de kan komme. Det er lett å sette seg i en «dømmeposisjon». Det er ikke innafor, slik jeg ser det, men jeg forstår at hun er frustrert, skuffet og preget av det. Samtidig kan vi si at hun tok vel hardt i. Så er jeg skrudd sammen slik at jeg kan tilgi og gå videre, sier Hergeirsson om Mørks intervjuer etter nederlaget.

Mørk, kaptein Stine Bredal Oftedal (29) og Hergeirsson selv var blant flere som uttrykte misnøye med dommerparet Julia og Charlotte Bonaventura etter 26–27-smellen fredag kveld her i Tokyo.

Uttalelsene ble møtt med sterk motstand av norske eksperter. Morgenen etter matchen er Norges landslagssjef tydelig på at dommerne ikke kostet dem seieren.

– Umiddelbart etter kamp er det klart at også våre jenter er mennesker. Og mennesker reagerer gjerne ut fra følelser. Og følelsene var vonde. Når du blir kastet rett inn i mediesirkuset etter kamp, er det ikke alltid lett å være reflektert og balansert. Så det blir gitt uttrykk for skuffelse ved å legge skyld på dommerne, som kanskje er de beste i verden og som gjør en OK kamp. Det er vi som tapte kampen. Helt og holdent vi, sier Hergeirsson.

KNUST: Stine Bredal Oftedal var utrøstelig etter kampen. Her sammen med Nora Mørk (t.v.). Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Fikk motstand

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var blant dem som mente kritikken mot dommerne var feil.

– Jeg synes de er på bærtur her. Vi blir spilt trill rundt største deler av kampen, uttalte Gjekstad.

Kjersti Arntzen dømte selv OL-finalen i Rio de Janeiro i 2016. Også hun hevdet at de norske håndballjentene kun hadde seg selv å takke.

– Pinlig å høre Norge klage på dommerne etter denne kampen. Glem det! Dette må spillerne og støtteapparatet ta ansvar for selv, skrev Arntzen på Twitter.

Tidligere landslagsspiller og nåværende TV 2-ekspert Randi Gustad (44) støttet opp under Gjekstad og Arntzens utspill.

– Jeg må ta i bruk store bokstaver, men reaksjonene etterpå var HÅPLØSE. Jeg skjønner at det «koker i pæra» rett etter en kamp og at man bare husker de siste minuttene. Men å skylde på dommerne er så malplassert, sa TV 2s håndballekspert til VG.

I slutten av kampen mente det norske laget at russerne skulle blitt avblåst for passivt spill.

– Jeg forstår ingen ting. Det må du spørre dommerne om. Jeg synes det er rart, sa Hergeirsson til VG etter matchen.

Også dette fikk Gustad til å rise på hodet.

– Konkret i forhold til det siste forsvaret, så er det en urutinert handling fra Veronica (Kristiansen). Det er to minutters utvisning, og da nulles det ut med tanke på passivt, sa hun.

– Vant Russland fortjent?

– Ja, er det enkle svaret. Norge ble tidvis spilt ut av hallen. De ligger under med seks på det meste, så det er en mesterlig opphenting før kaoset på slutten.

– Vi er bare mennesker

Hergeirsson svarer slik:

– Det blir et angrep på ett minutt og 20 sekunder. Da kan vi føle at det var litt langt. Vi er bare mennesker. Det er lett å sable ned de som ga uttrykk for det, sier 57-åringen.

Islendingen forteller at han vil «parkere denne saken ganske fort». Nå ser han frem mot bronsefinalen mot Sverige søndag klokken 11.00 japansk tid.

– Vi hadde en god prat på bussen hjem i går. Vi er ganske enige om at det er en kamp igjen. Vi er et lag som sjelden taper to kamper på rad. Vi reiser oss. Vi kommer alltid tilbake. Halve troppen består av spillere som ikke har en OL-medalje fra før. Det betyr veldig mye for dem. Den andre halvparten har én eller flere, og jeg regner med at vi får med oss også dem på å kjempe om en medalje. Vi får en test på hvor rå vi kan være på å grave dypt, sier Hergeirsson, før han avslutter:

– Vi møter et svensk lag som har spilt sitt beste mesterskap på lang, lang tid. De er overraskelseslaget i OL. Det blir en tøff match.

