Slo rekord fra 1939. Nå er Meinseth tidenes raskeste sørlending

Even Meinseth satte ny pers da han løp 100 meter på 10.30 på Jessheim søndag. Dermed slo han Haakon Tranbergs sørlandsrekord fra 1939.

Even Meinseth løp imponerende 10.30 på 100 meter søndag. Foto: Ørn E. Borgen, NTB Scanpix (arkivfoto)

Grimstad-karen Even Meinseth (25) fortsetter å ta steg på friidrettsbanen. Søndag løp sprinteren han inn til imponerende 10.30 under et friidrettsstevne i Ullensaker.

– Det var utrolig gøy, og ekstremt motiverende for meg å klare den tiden, sier Meinseth til Fædrelandsvennen.

Med den solide personlige rekorden klatrer han også på norgesrankingen. Bedre enn 10.30 er det kun syv norske løpere som har gjort før ham.

Han passerer også Haakon Tranberg, som lenge har hatt den raskeste tiden av en sørlending. Den legendariske KIF-sprinteren klokken inn på 10.4 på Bislett i 1939 - naturlig nok med manuell tidtaking.

– Akkurat det har jeg ikke tenkt så mye på, men det er selvfølgelig moro å være den raskeste sørlendingen noensinne, sier han.

Favoritt i NM i Kristiansand

Norgesrekorden på 9.99 er det Jaysuma Saidy Ndure som har. Geir Moen er nummer to med 10.08 - satt i NM i Kristiansand i 1996.

Det er et halvsekund opp til verdens beste sprinter - italienske Marcell Jacobs vant gull i OL på tiden 9.80.

Meinseths forrige personlige rekord var 10.47, og ble satt i mai.

– Målet mitt for sesongen var å løpe på 10.30-tallet. Det er tilfredsstillende å ha klart det, sier den Bergen-bosatte sprinteren, som løper for Gular.

Etter noen tunge år preget av skader har det virkelig løsnet for sprinteren.

Ett stykke opp til mamma-Sølvi

– Det begynte med innendørssesongen i fjor. Grunnen til at det har løsnet handler om lang periode med god trening uten å være skadet, sier Meinseth, som har slitt med hamstringskader i flere år.

Meinsether regjerende norgesmester på 100 meter. Han seiler nå opp som en klar favoritt før NM i Kristiansand, som starter 10.september.

Even Meinseth har to individuelle NM-gull fra før, men er et stykke unna mor Sølvi Olsen Meinseth.

Hun har 20 individuelle gull i NM, og deltok i VM i Tokyo i 1991. Hun hadde lenge norgesrekorden på 400 meter, inntil Amalie Iuel tok den i 2017.

– Det er et stykke opp til henne, konstaterer Meinseth.