Avslører hemmelig kanal: – På bakrommet har det vært full åpenhet

GARDERMOEN (VG) Avgåtte kulturminister Abid Raja avslører at det har vært et slags hemmelig diplomati mellom han og idrettspresident Berit Kjøll gjennom pandemien.

STOR ÅPENHET: Kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll på lørdagens ekstraordinære idrettsting.

Venstre-politikeren ble på lørdagens ekstraordinære idrettsting hyllet av nettopp Kjøll og representantene i salen.

På VGs spørsmål om det har vært et skjult diplomati mellom kulturministeren og idretten, svarer Raja:

– Ja, det har det vært. Jeg har hatt en utrolig god dialog med Berit. Det har vært tillit og full åpenhet.

Utad har kulturministeren og idrettspresidenten tilsynelatende vært i harde kamper, men nå avslører Raja og Kjøll at de har samarbeidet langt bedre enn det kan ha virket som.

Til idrettstinget sier Raja:

– Det har vært en gjensidig tillit. På bakrommet har det vært full åpenhet mellom Berit og meg. Når jeg har fortalt Berit hvor grensene går for regjeringen, har jeg vært trygg på at det ikke kom til å flyte ut i det offentlige rom.

Til VG utdyper Abid Raja:

– Ikke noe på noe tidspunkt har hun eller jeg misbrukt den informasjonen som vi har gitt til hverandre for å skade hverandre. Jeg håper at grunnlaget som vi har lagt, kan videreføres til den nye kulturministeren og nye idrettspresidenter.

– Men på sosiale medier har det kommet fram mye kritikk mot deg for at idretten var så lenge nedstengt?

– Liv og helse har stått øverst hos regjeringen. Jeg tror de som representerer idretten, forstår vurderingene som regjeringen har måttet gjøre på et krevende tidspunkt. Selvfølgelig ønsket vi ikke å stenge ned og ha restriksjoner på idretten, men det var helt nødvendig. Og vi ser at Norge har hatt lavest dødsrate, lavest smitte, sykehusene har klart seg godt. Og idretten har hjulpet godt med til dette.

Abid Raja gledet seg til å være på mange idrettsarrangementer etter at han overtok departementet som styrer idretten i Norge - men det endte med 20 måneder med corona.

I tillegg til samarbeidet med Berit Kjøll, avslører han også at presidentene i de store særforbundene - som fotball, ski, friidrett, håndball - har kunnet ringe Abid Raja døgnet rundt.

Om Berit Kjøll sier han til idrettstinget:

– Hun har vært krevende. Hun har tatt kampen for dere.

Idrettspresidenten sier dette til den nylig avgåtte kulturministeren:

– Pandemien har gjort at kontakten mellom kulturdepartementet og idretten har vært tettere enn det ellers ville ha vært. Jeg har hatt utrolig mye med Abid Raja å gjøre å denne perioden.

– Vi har hatt en gjensidig forståelse og gjensidig respekt. Rajas dør har alltid vært åpen for meg for og for oss. Jeg håper at du har opplevd oss som krevende, inspirerende og respektfulle venner.

Og Abid Raja avslørte for idrettstinget sin drøm da han var liten: Bli en ny Michael Jordan.