Dobbel fra Årthun for Madla

Adrian Fosse Årthun viste scoringsform da Madla seiret 5-0 over Vidar 2 i 4. divisjon i fotball for menn.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Marius Danielsen sendte Madla foran da han satte inn 1-0 etter 35 minutters spill, og fem minutter senere doblet Madla ved Årthun. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-0 til Madla.

Målshow etter pause

Fredrik C. Marthiniussen økte til 3-0 for Madla tre minutter etter hvilen, og Årthun la på til 4-0 like etterpå. Theodor Fiveland Seim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Madla seks minutter før slutt. Dermed endte kampen 5-0.

Madla topper serien

Madla har vunnet fire av sine fem siste kamper.

Madla er nå nummer én, mens Vidar 2 faller på tabellen og er nummer elleve.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Madla prøver seg mot Vard Haugesund 2 5. juni, mens Vidar 2 spiller neste kamp mot Tasta dagen etter.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.

Se alt → Finn ditt lag eller turnering 🔍 presentert i samarbeid med