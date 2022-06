Mannen bak Ruuds knallharde fysiske regime: – Han er et unikum

Casper Ruud slår ballen over 200 km/t og forflytter seg lynraskt rundt på grusen i en kilometer per sett under French Open. Det har han gjort gang på gang de siste ukene og vunnet det som er. Det er ingen tilfeldigheter bak det.

STREKKER SEG SÅ LANG HAN ER: Casper Ruud, her underveis i French Open-kvartfinalen mot Holger Rune på onsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

For Marcel da Cruz, som kalles et unikum innen fysisk trening, er mannen som sørger for Ruuds toppform før det som blir en uhyre spennende semifinale mot kroaten Marin Čilić i French Open fredag.

– I det lange løp er det slitsomt og tøft. Han er heldigvis svært bevisst alt som har med trening og skadeforebygging. Han er snart 24 år og har ennå ikke hatt noen store skader, sier Cruz til VG om Ruuds fysiske regime.

– Han er en av et fåtall som ikke har vært ute en måned en gang. Det er unikt. Det hører med til sjeldenhetene i topptennis, fordi det er en så belastende idrett.

Marcel da Cruz, Casper og pappa Christian Ruud under en trening denne sesongen.

Fakta Dette er Marcel da Cruz: Bakgrunn: Har spilt basket på toppnivå og drevet med friidrett. Har master i idrettsvitenskap. Er medeier, coach og fagansvarlig i Magnat Center. Jobber og har jobbet med: Casper Ruud (tennis), Joshua King (fotball), Cecilia Brækhus (boksing), Jaysuma Saidy Ndure (friidrett), Ezinne Okparaebo (friidrett), Nadia Akpana Assa (friidrett), Ulrikke Eikeri (tennis), Silje Nordendahl (snowboard) for å nevne noen. Les mer

Tøffere vei til semifinalen

Og Ruud, som første nordmann i en Grand Slam-semifinale, trenger all sin fysiske kapasitet før Čilić-møtet.

Han kommer fra en tøff turnering og finaleseier i Genève i forkant av French Open. Denne uken har også vært belastende, som foreløpig ble toppet av onsdagens kraftanstrengelse mot det danske stortalentet Holger Rune.

VGs gjennomgang viser at Ruuds spilletid i French Open-turneringen er på 907 minutter, eller 15,1 timer. Hans kroatiske motstander har kommet billigere fra det med 734 spilleminutter, omregnet til 12,23 timer.

NÆRT SAMARBEID: Marcel da Cruz og Casper Ruud, her under en treningsøkt sammen.

– Pushet ekstra

Men Ruud skal tåle det.

Sammen med Cruz startet de formtoppingen for snaut tre uker siden. Ruud skulle spille ATP 250-turnering i Genève i Sveits.

I forkant av denne turneringen, nærmere bestemt 16. mai, hadde Ruud-teamet en diskusjon. De hadde nettopp lagt bak seg en god ATP 1000-turnering i Roma uken i forkant.

– Men vi måtte vurdere om vi skulle legge inn mye fysisk trening i en slags treningsleir for å formtoppe og komme langt i French Open. Casper hadde hatt noen småskader, som overtråkk og slike ting, som gjorde at det hadde blitt litt for få kamper tidligere i sesongen.

– Vi valgte å ta Geneve som en kombinasjon av treningssamling og turnering. Vi pushet ekstra, sier Cruz.

Fakta Ruud gjennomførte disse type øktene i uken før French Open: Lett fysisk trening: Skadeforebygging rettet mot musklene Ruud ofte benytter seg av. De bruker strikk, egen kroppsvekt, lette vekter eller egen kroppsvekt. Målet er at musklene fortsatt skal være elastiske, ikke miste verken kraft eller stivne til på grunn av spenninger i kroppen. Blir bevegelsesmønstrene «for korte», for eksempel at man ikke får gjort en full svingbevegelse med en forehand så øker risikoen for skader. Eksplosiv fysisk styrke: Større vektbelastning mot de store musklene. Målet er bl.a å opprettholde muskelstyrke. Mange tenker at man spiller seg i form, men med det tempoet og det nivået som kreves er nå så vil du miste fysisk form om du bare spiller kamper og bygger overskudd til neste kamp. Det å spille masse kamper er ikke belastende nok alene for å opprettholde formen, sier Cruz. Tennistreningen i denne perioden er også tøff. Ruud får en «slå-partner», en spiller som er god, men som ikke er god nok for turneringen, eller en annen spiller i turneringen. Da kan laktatnivået bli høyt, det vil si andelen melkesyre som kroppen produserer. Med andre ord en intensiv treningsøkt. Les mer

Fem-seks timer om dagen

De neste dagene hadde de tøffe doble fysiske treningsøkter og tennistrening. Det var opp mot fem-seks timer om dagen, forteller han.

Da turneringen startet 18. mai, kjørte teamet på med ekstra fysisk trening etter matchene. Summen ble nesten 22 timer, der tennis utgjorde 13 av dem, mens den fysiske utgjorde 8,5. Det er uvanlig i en turneringsuke.

Det gikk akkurat så bra som det kunne gå. Ruuds siste kamp før French Open-turneringen endte med et tre timer langt finaledrama i Genève, en kamp 23-åringen omtalte som en av de villeste han har spilt.

– Det var fantastisk. Han fikk både selvtillit inn mot French Open og er virkelig fysisk i slaget. Nå har han en fysikk til å tåle mye belastning, for eksempel når det går over til å bli en femsettskamp, sier Cruz.

TURNERINGSSEIER: Casper Ruud med pappa og trener Christian, og Marcel da Cruz etter seieren i Genève i Sveits i midten mai.

– Et unikum

Så langt har alt gått etter planen. Men det har altså kostet. Øyvind Sørvald er analyseansvarlig i Team Ruud. Han forteller at Ruud slo ballen opp mot 206 kilometer i timen i servene mot Holger Rune, men de kan komme opp mot 210–215 kilometer i timen.

Han har også forespurt turneringsledelsen om hvor store avstander Ruud dekker i løpet av en kamp.

– De sier at hver spiller løper cirka 1000 meter per sett, sier Sørvald.

– Det er godt Marcel er et unikum på fysisk trening, legger han til.

«Overvåkingen»

Den store treningsbelastning gjennom hele året må overvåkes. Cruz og Ruud benytter seg mye av objektive målinger for å både trene riktig og sørge for rett intensitetsstyring. Det har de også gjort den siste tiden.

– Det er viktig å poengtere at man må kunne forstå dataene man får. Analysere dem riktig. Det er altfor mange som ikke forstår dem. I tillegg til å analysere teller den subjektive opplevelsen like mye. Jeg spør alltid Casper hvordan han har det, om søvn og slike ting.

Fakta Slik overvåker de kroppen til Ruud: De benytter et program som heter First Beat, et apparat som kan se ut som et pulsbelte, også brukt av klubber som Liverpool og Barcelona og en rekke topputøvere i individuelle idretter.

Den måler hvilken type belastning treningen gjør på kroppen, hvor belastende det er på hjertet, samt ytre belastning som hvor mye fysiske bevegelser utøveren utfører. Dette gir et bilde på hvordan både det indre og det ytre miljøet i kroppen påvirkes av treningen.

I tillegg måles laktat, melkesyrenivået indirekte gjennom hvilke intensitetssoner Ruud jobber i og hvor stor belastning det er for kroppen. Den måler bevegelsene til Ruud gjennom et accelerometer, men også den indre fysiologien som en slags stressmåling, som er en enklere type EKG. Les mer

– Det er nesten aldri klaging

Under «fridagene» i French Open pleier duoen å gjennomføre cirka 45 minutter oppvarming, lett skadeforebyggende og deretter tennisspill i rundt en time. Deretter går de i gymmen og trener en halvtime styrke.

På kampdag handler det om å få ut energien på grusen. Det blir en kort oppvarming før han er i gang.

Etter kampene er det isbad, sykling og løpeintervall for best mulig restitusjon…

Det samme blir det helt uavhengig av hvordan det går i semifinalen mot kroaten Marin Čilić fredag kveld.

– Det jeg synes er ekstremt bra med Casper er at han er utrolig profesjonell i alt han gjør. Han spiser riktig, han er ikke ute sent, han drikker ikke alkohol. Hvis han er sliten, så gjør han det uansett. Det er nesten aldri noe klaging, lyder skussmålet fra Cruz.

Fredag kveld, tidligst kl. 17.30, spiller Ruud semifinale i French Open mot Marin Cilic. Kampen vises på MAX og Discovery +.

Fakta Dette er Team Ruud: Dette er Team RuudVis mindre Spiller: Casper Ruud

Trener og pappa: Christian Ruud

Mamma og organiserer: Lele Ruud

Assistenttrener: Pedro Clar Rosselló

Trener og sparringpartner: Joachim Bjerke

Fysisk trener: Marcel da Cruz

Fysioterapeut: Alexander Brun

Analyse og tekniske detaljer: Øivind Sørvald

Manager: Venke Aure

Agent: Marijn Bal Les mer