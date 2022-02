Hør Studio A fra USA: Derfor lot nykommeren seg sjarmere av Viking

Markus Solbakken og Kristoffer Løkberg er gjester i ukens Studio A, som er spilt inn på Vikings spillerhotell i Portland, USA.

Hør den ferske episoden av Studio A fra USA her nå.

PORTLAND: Studio A har tatt turen inn på Vikings spillerhotell i sentrum av Portland.

I ukens episode får vi besøk av Viking-nykommer Markus Solbakken og ringreven Kristoffer Løkberg.

Solbakken forteller om hvordan han har blitt tatt imot i sin nye klubb, mens Løkberg forteller hvordan den nye midtbanespilleren har presentert seg.

I tillegg diskuterer vi Vikings USA-opphold, kvaliteten på motstanderne i de to første kampene og hvordan livet på den amerikanske vestkysten er for et fotballag fra Norge.

Har Viking det som skal til for å bli en tittelutfordrer denne sesongen? Og hvordan skal Markus Solbakken fylle skoene etter Joe Bell?

Det og mere til får du i denne episoden av Studio A - USA spesial. Hør episoden nedenfor eller ved å søke opp Studio A i PodMe: