– Jeg prøvde å få publikum med. Til slutt ble det god stemning.

Underveis på 1500 meter var ikke Jakob Ingebrigtsen (20) fornøyd med stemningen på Stadion. Men så la han inn et ekstra gir - og ble til slutt hyllet for den utrolige prestasjonen.

Jakob Ingebrigtsen stilte opp på «selfier» da han ble hyllet etter den utrolige prestasjonen på Kristiansand stadion lørdag kveld.

KRISTIANSAND: For gullvinneren fra Tokyo-OL ga publikum virkelig valuta for pengene. I et sololøp stormet inn til den imponerende tiden 3.33,26 - ny banerekord på Kristiansand stadion med over åtte sekunder!

– Det var gøy å vise seg fram for dem som stiller opp. Det er gøy at folk er engasjert og inspirert av det vi driver med. Da ønsker jeg å gi underholdning tilbake, sier Jakob Ingebrigtsen til Fædrelandsvennen.

Løp æresrunde

Men, underveis i løpet, synes han det var litt daut på tribunen.

– Jeg kjente at publikum hadde mer å gå på ei runde før mål. Jeg måtte prøve å få dem med, og da kjente jeg at det ble god stemning til slutt, sier Ingebrigtsen – etter ei vanvittig sisterunde.

Etter prestasjonen tok han seg ei æresrunde der han delte ut autografer, og stilte opp på «selfies». Mens publikum hyllet friidrettsstjernen, som aldri slutter å imponere.

Jakob Ingebrigtsen vant 1500 meter foran Ferdinand Kvan Edman og Mats Hauge.

Selv bare to dager etter Diamond League-finalen i Zürich, og i sesongens siste baneløp, gikk han helt i kjelleren.

– Jeg legger stolthet i et NM. Det er en grunn til at det er gøy å springe, og NM er ikke et hvilket som helst løp. Det er tross alt norgesmesterskapet man snakker om, og som nordmann skal man vise det respekt, sier Sandnes-gutten.

– Presterte opp mot toppnivå

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen var mektig imponert over sønnen.

– Jeg er veldig glad for at jeg har oppdratt unger som viser respekt for omgivelsene, for arrangører, for publikum og for NM som en institusjon, sier Gjert Ingebrigtsen.

Storebror Henrik beskrev prestasjonen slik:

– Det virker mest som om han er mentalt sliten, for dette er ikke mulig å få til hvis man er fysisk helt på felgen. For meg virket det som om han bare trødde gassen i bånn, og skrudde av hodet, sier Henrik.

Henrik Ingebrigtsen var også en populær mann på Kristiansand stadion, selv om skade hindret ham i å stille til start.

Den personlige rekorden på 3.28,32 satte han da han vant OL-gull i Tokyo, mens han i Diamond League-finalen torsdag løp på 3.31,45.

– Jakob presterer opp mot sitt toppnivå i dag. Et sololøp på Kristiansand stadion i lett regn og litt vind, det skal nesten ikke være mulig. Hvis han hadde et par harer, og en Timothy Cheruiyot i rygg, kan du i alle fall trekke fra to-tre sekunder, og da er jeg konservativ, sier storebror entusiastisk.

Etter løpet satte Jakob seg i bilen hjem til Sandnes for å feire konfirmasjon til lillesøster Ingrid på søndag.

– Det nytter ikke å ligge på sengen hele dagen, sier Jakob Ingebrigtsen.