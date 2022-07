Sammenligner Jakob med verdens best betalte

EUGENE (VG) Verdensrekordholderen i stav, Armand Duplantis (22), skal være verdens best betalte friidrettsutøver. Jakob Ingebrigtsen (21) ville ligget på samme lønnsnivå hvis han hadde konkurrert like mye som Sveriges gullgutt.

HØYT I KURS: Jakob Ingebrigtsen fikk sin første avtale med Nike da han var 15–16 år gammel. Siden den gang har verdien hans steget enormt. Her er han nærmest på sin sponsorhjemmebane, VM-arenaen Hayward Field i Eugene i delstaten Oregon.

Det hevder Daniel Wessfeldt overfor VG. Svensken har i mange år vært agent og manager for Armand Duplantis og Jakob Ingebrigtsen.

– Han er vel rett under. Jakob konkurrerer ikke like mye. Hadde han gjort det, ville han vært på samme nivå. Han ville ha ligget der oppe han også, sier han.

Det er i et intervju med svenske Expressen at Daniel Wessfeldt hevder at Armand Duplantis har skjøvet Sydney McLaughlin (22) fra tronen som verdens best betalte friidrettsutøver. McLaughlin, som nylig satte verdensrekord på 400 meter hekk med 51,41, fikk allerede i 2019 rundt 15 millioner kroner i grunnlønn fra sin sko- og utstyrsprodusent. Da var hun ikke best på banen, men suverent mest populær i sosiale medier.

STØRST I 2019: Sydney McLaughlin under VM i Doha for tre år siden, der hun tok sølvmedaljen på 400 meter hekk.

I fjor skal skoprodusenten New Balance ha hevet årslønnen hennes til 18 millioner kroner. Da vant amerikaneren OL-gull på langhekken i Tokyo.

– Armand Duplantis er verdens best betalte friidrettsutøver akkurat nå. Det vet jeg, sier Daniel Wessfeldt til Expressen her i Eugene.

Han vil ikke røpe hvor mange millioner Duplantis, som så å si har bodd hele sitt liv i USA, er verd. Det vil han heller ikke når det gjelder Jakob Ingebrigtsen. Vedrørende Duplantis sier han imidlertid at det lønner seg å sette verdensrekord, som «Mondo» Duplantis gjorde med 6,20 meter innendørs i Beograd i vinter. For noen uker siden satte han «utendørsverdensrekord» Stockholm med 6,16 meter (i stav skilles det ikke mellom utendørs- og innendørsrekord).

POSTERBOY: Armand Duplantis gikk over 6,16 meter under Stockholms Diamond League-stevne 30. juni. Verdens høyeste stavhopp utendørs.

World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet) betaler 100.000 dollar for en individuell verdensrekord. Det er drøyt en million kroner etter dagens valutakurs. Duplantis er stor favoritt her i VM i Eugene. Gullbonusen fra World Athletics er 70.000 dollar (drøyt 700.000 kroner).

Det gjelder også for Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm, som altså satte to verdensrekorder på 400 meter hekk i fjor. Det er bare å begynne å regne ...

LETT PÅ FOTEN: Karsten Warholm med sitt siste utskudd på skofronten, som han får fyrstelig betalt for.

Skulle Jakob Ingebrigtsen vinne 1500 meter og 5000 meter i VM, får han halvannen million kroner inn på konto fra arrangøren. 2. plass gir 350.000 kroner, 3. plass 220.000 kroner.

Det vil imidlertid være småpenger sammenlignet med belønningen fra hans sko- og utstyrsprodusent Nike. Det samme gjelder for Karsten Warholm, hvis «hovedarbeidsgiver» er Puma – med norske Bjørn Gulden som øverste sjef internasjonalt.

– Jeg får ikke lov til å si det. Men det er høyt, svarer Daniel Wessfeldt på spørsmål om hvor mye Nike vil betale Jakob Ingebrigtsen for gullsuksess i Eugene.

Det er verdt å merke seg at Eugene er byen der løpeskoen Nike så dagens lys på begynnelsen av 1970-tallet, og at utstyrsprodusenten i dag har sitt hovedkontor rett vest for Portland – en kort kjøretur fra mile- og mellomdistanseløpernes Mekka i USA, Eugene.

Daniel Wessfeldt forteller at bonusutbetalingene varierer «fra avtale til avtale», men understreker at 100 meter og 1500 meter er høyest verdsatt av alle friidrettsøvelsene. Kanskje 10 ganger høyere enn kule og «slike øvelser». Det er «high up», ifølge svensken – som også er manager for Sveriges supersvømmer Sarah Sjöström.

VET Å SKO SEG: Armand Duplantis og Karsten Warholm sammen i forbindelse med covid-regulerte Impossible Games på Bislett for to år siden.

– Jeg er sikker på at Karsten (Warholm) også har en slik avtale, som «vokser» med ham. Med fremgang vokser kontrakten. Jeg kjenner markedet, og jeg vet hva slags tilbud vi får, sier Daniel Wessfeldt.

Han røper at Jakob Ingebrigtsen er blitt tilbudt mellom 50.000 og 75.000 dollar i startpenger for å løpe 1500 meter. Det er mellom en halv million og 750.000 norske kroner. Han får ikke ekstra betalt for å løpe sitt årlige mile-løp i Eugenes Diamond League-stevne. Det inngår i grunnkontrakten hans, som først løper ut om tre til fire år. Wessfeldt opplyser også at det ikke er en «låst» kontrakt.

– Den er smart skrevet, sier han.

1500 meter verdsettes antagelig høyt fordi Nikes eier, mangemilliardær Phil Knight (84), i sin tid drømte om å bli en topp mile-løper (1609 meter).

– Han drømte om å bli Jakob Ingebrigtsen, ikke eier av Nike, sier Steinar Hoen.

Stevnegeneralen for Bisletts Diamond League-stevne er på plass i Eugene. Han mener Jakob Ingebrigtsen har potensial for å bli et forbilde for hele det løpende college-Amerika, som han uttrykker det. Slik Grete Waitz var det for den store joggebølgen og kvinnes inntreden som marked for løpeskoprodusentene.

– Hvis alt går bra, er mulighetene uendelige ettersom han er på rett sted. Alle som løper her «kjenner» familien Ingebrigtsen. Hvem får en helside i New York Times? Det er ikke mange, sier Daniel Wessfeldt med tanke på at «Team Ingebrigtsen» nylig fikk det.