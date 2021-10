Festfotball da Solskjær slo brutalt tilbake i skjebnekamp

(Tottenham – Manchester United 0–3) Første test i Ole Gunnar Solskjærs «skjebneuke» er bestått. Nordmannen tok taktiske grep og ga fansen en drømmekveld mot Tottenham.

ETTERLENGET SEIER: Ole Gunnar Solskjær må ha hvisket noen fornuftige ord i Manchester United-spillernes ører. Manageren og hans mannskap slo hardt tilbake etter fiaskoen mot Liverpool forrige helg.

– Når du kommer seirende av banen med 3–0 og har holdt ballen unna eget mål, er det bra. David (De Gea) måtte ikke redde én gang. Vi har jobbet med taktikken gjennom uka og spillerne har vært briljant. De forsto hva vi ville, sier Ole Gunnar Solskjær til BBC etter kampen.

Han har hatt en imponerende evne til å mane frem det beste av spillerne sine under press. Nordmannen er den lengstsittende Manchester United-manageren i post-Ferguson-æraen, men aldri tidligere har jobben hans vært mer truet og debattert.

Lørdagens kamp mot Tottenham var den første i det som har blitt beskrevet som en «skjebneuke» for Solskjær, og manageren tok betydelige grep for å skalke lukene etter 5–0-tapet for Liverpool.

Nordmøringen la om til tre midtstoppere bak, en variant som har hatt varierende hell tidligere. Formasjonen har gitt syv seire, tre uavgjort og fem tap tidligere under Solskjær i United, men resultatmessig ble endringen en stor suksess mot Tottenham.

– Jeg synes Solskjær forberedte laget godt etter motstanderen. Vi må alle kjøpe det han sier og gjøre det han forteller at vi skal gjøre. Det hjalp oss til å ta tre poeng i dag, sier målscorer Marcus Rashford.

Et nykomponert spisspar bestående av Cristiano Ronaldo og Edinson Cavani, samt innbytter Rashford, sto for scoringene, mens forsvaret holdt nullen for bare andre gang i ligaen denne sesongen. Spurs kom ikke til et eneste skudd på mål, United scoret på tre av sine fire.

– Vi har bygget denne prestasjonen på hardt arbeid, disiplin og å holde ballen unna eget mål. Det vil åpne seg rom, spesielt hvis man får det første målet, sier Solskjær.

Tidligere United-helt Gary Neville kalte laguttaket det mest defensive i klubbens historie, men med smultring og seier kan Solskjær vente seg en litt mildere behandling de neste dagene. Kampen for overlevelsen er imidlertid langt ifra over.

Eksamensperioden fortsetter med en viktig bortekamp mot Atalanta i Champions League tirsdag, før mer ære står på spill mot byrival City til helgen.

– Vi må fordøye denne og være klar til tirsdag, sier Solskjær, som avfeide at kveldens seier rettet opp for stortapet mot erkerivalen forrige helg.

Ronaldos revansje

Cristiano Ronaldos var målløs på de fire siste ligakampene, og angrepsstjernen har vært utsatt for heftig kritikk. 36-åringen har blitt beskyldt for å svikte i press-spillet, men noen ferdigheter mister han aldri.

Noen minutter før pause fant Bruno Fernandes landsmannen med en følsom pasning i bakrom. Ronaldo rappet til på hel volley – kontant plassert i det lengste hjørnet og «Viva Ronaldo!» runget blant bortefansen.

Tottenham fikk et mål annullert for offside før pause, men ble buet inn i garderobene. Stemningen ble ikke bedre da Ronaldo hamret ballen i mål like etter sidebytte. Denne gangen var portugiseren i offside.

Midtveis i omgangen var Ronaldo igjen sentral, da gjestene kontret mot et Tottenham i ubalanse. Ronaldo spilte gjennom en annen ringrev, Edinson Cavani, alene mot keeper og avslutningen var igjen utsøkt.

34-åringen chippet ballen elegant over en utrusende Hugo Lloris og Solskjær begynte å øyne en seier.

OLD, BUT GOLD: Cristiano Ronaldo og Edinson Cavani har scoret mål hele livet. De ser ikke ut til å stoppe med det første.

På tampen av kampen stormet Ronaldos innbytter, Marcus Rashford, mot mål. Avslutningen trillet han utagbart i hjørnet og sikret seieren.

– Det har vært en vanskelig uke for oss, innrømmer Rashford, men som ekte Manchester-gutt vet han hva det handler om:

– Vi slår alltid tilbake, og det vil vi fortsette å gjøre, maner han.

Manchester United er på 5.-plass, åtte poeng bak serieleder Chelsea. West Ham på 4.-plass, med en kamp mindre spilt, har like mange poeng som Solskjærs menn.