Sandra Pallesen-Nygård bøttet inn mål for Kåsen

Sandra Pallesen-Nygård scoret fire mål da Kåsen vant 7-1 over Havdur i J15 2. divisjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Pallesen-Nygård ga Kåsen en tidlig ledelse, og Kåsen på farten igjen tre minutter før sidebytte. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Stillingen sto seg til pause.

Målshow i andre omgang

Gabrielle Sudmann la på til 3-0 for Kåsen noen minutter ut i andreomgangen, og Elise Mauritzen økte ledelsen for Kåsen da hun satte inn 4-0 etter 50 minutter. Kåsen rykket ytterligere i fra da Lisa Owen økte ledelsen ni minutter senere, og Pallesen-Nygård fikk sitt hattrick et kvarter før slutt. Rett etterpå økte samme lag ved Pallesen-Nygård. Fire minutter før slutt reduserte Havdur til 1-7. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 7-1.

Havdur beholdt femteplass

Kåsen har fire seirer på sine fem siste kamper.

Etter torsdagens kamp er Kåsen nummer tre på tabellen med 13 poeng, mens Havdur er på femteplass med ni poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Kåsen måle krefter med Vardeneset 2 1. november. Havdur møter Dirdal 9er 7. november.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.